주진우 부산시장 출마, 박형준과 경선··· 전재수도 곧 공식 출마선언 할듯

오는 6월3일 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 부산이 정치권이 달아오르고 있다. 여·야의 유명 인사들이 잇따라 부산 출마를 선언하거나, 저울질하고 있기 때문이다.

국민의힘 주진우 의원(해운대갑·초선)은 9일 오전 부산시의회 브리핑실에서 “오는 6·3 지방선거에서 최대 승부처이자 관심 지역으로 떠오른 부산시장 선거에 출마하겠다”고 말했다. 이에 따라 부산시장 선거 국민의힘 공천은 주 의원과 현역 박형준 시장의 양자 대결이 예상된다.

주 의원은 이날“부울경의 신속한 통합을 위해서는 언제든지 기득권을 내려놓겠다”고 말했다. 이어 “박 시장은 3선에 성공하면 기존 정책과 사업을 잘 마무리하겠다고 한다”며 “이 정도로는 민주당 전재수 의원에게 대응이 어렵다”고 덧붙였다.

이날 오후 박형준 부산시장도 언론 공동인터뷰를 통해 부산 시장 3선 도전을 공식화했다. 박 시장은 “민주주의가 견제와 균형 속에서 제대로 존재할 수 있느냐의 기로에 있다”며 “부산의 승리가 대한민국을 바로잡는 승리가 될 수 있다”고 말했다.

그는 이어 “당내 분열이 국민에게 실망을 안기고 있다. 분열이 아닌, 통합의 언어로 당과 보수를 통합하고 외연을 확장해야 한다”며 “선거에 나설 후보가 결정되면 보수의 대대적인 결집이 일어날 것”이라고 말했다. 박 시장의 ‘보수 결집’ 발언은 최근 일부 언론 여론조사에서 민주당 전재수 의원에게 오차범위 이상으로 밀리는 결과가 잇따라 나온 영향으로 풀이된다.

더불어민주당에서는 이재성 전 부산시당위원장이 부산시장 예비후보로 등록한 상황이다. 전재수 의원(북구갑)은 조만간 출마를 공식화할 것으로 전망된다. 전 의원은 지난 2일 ‘전재수 북극항로를 열다, 부산의 미래를 열다’ 출판기념회를 통해 사실상 출마 의사를 표명했다.

개혁신당에서는 정이한 대변인이, 진보당에서는 윤택근 전 민주노총 위원장 권한 대행이 부산시장 선거에 도전한다.

한편, 지난 7일 한동훈 국민의힘 전 대표이 부산 구포시장을 방문해 미묘한 파장을 일으키기도 했다. 아직 출마 선언은 하지 않았지만, 한 전 대표가 무소속 출마한다면 대구 수성갑과 부산 북구갑이 유력한 것으로 알려졌다. 북구갑 지역은 국민의힘 소속 서병수 전 부산시장과 박민식 전 보훈부 장관이 후보로 거론된다.