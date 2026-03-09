[속보]코스피 6% 급락 마감, 5300선 내줘···삼전·하닉 8% 넘게 폭락

창간 80주년 경향신문

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

입력 2026.03.09 15:35

수정 2026.03.09 16:06

  • 김경민 기자

코스피 급락에 매도 사이드카가 발동한 9일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 원-달러 환율이 표시돼 있다. 2026.3.9. 권도현 기자

코스피 급락에 매도 사이드카가 발동한 9일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 원-달러 환율이 표시돼 있다. 2026.3.9. 권도현 기자

미국과 이란 전쟁 정세 악화로 국제유가가 폭등하고 인공지능(AI) 불안심리도 이어지면서 9일 코스피가 6% 급락, 5300선도 내줬다. 장중엔 서킷브레이커가 발동되며 코스피 전종목의 매매거래도 일시 중단됐다. 코스닥도 5% 안팎 급락하며 1100선을 내줬다.

이날 코스피는 전장보다 333포인트(5.96%) 내린 5251.87에 거래를 마감했다. 최근 2거래일 연속 상승하며 낙폭을 만회했던 코스피는 이날 재차 급락세를 보이면서 3거래일만에 장중 5090선까지 밀리기도 했다.

이날 전장대비 319.50포인트(5.72%) 내린 5265.37로 급락 출발한 코스피는 개장 이후 낙폭을 키우면서 이날 오전 중 매도사이드카와 서킷브레이커가 발동됐다.

서킷브레이커는 20분간 모든 종목의 매매를 중단하는 조치다. 코스피가 전장대비 8% 넘게 폭락한 상태가 1분간 지속될 때 발동된다.

서킷브레이커 이후에도 낙폭이 커지면서 이날 코스피는 전장대비 488.71포인트(8.75%) 폭락한 5096.16까지 밀리기도 했다. 그러나 장중 배럴당 115달러(WTI 기준)를 웃돌던 국제유가가 100달러 초반까지 내림세를 보이면서 낙폭을 간신히 줄였다.

이날 시가총액 대형주가 일제히 급락하며 지수를 끌어내렸다. 시가총액 상위 1~3위인 삼성전자와 SK하이닉스, 현대차가 7% 넘게 급락했고 장 초반 강세를 보였던 한화에어로스페이스 등 방산주도 하락전환했다.

코스닥도 부진했다. 코스닥은 전장대비 52.39포인트(4.54%) 내린 1102.28에 거래를 마쳤다. 지난 5~6일 연일 매수사이드카가 발동될 정도로 강세를 보였지만 이날엔 고유가 영향으로 급락세를 면치 못했다. 장중엔 매도사이드카도 발동됐다.

이날 국내 증시를 끌어내린 것은 국제 유가였다. 유가가 2022년 이후 처음으로 배럴당 100달러를 넘기면서 스태그플레이션(물가 상승, 경기침체) 우려가 커지자 중동 에너지 의존도가 큰 동아시아를 중심으로 금융시장이 출렁였다.

