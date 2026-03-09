창간 80주년 경향신문

“튀르키예는?” “위약금 어떻게”···미·이란 전쟁 여파, ‘해약 고민’ 빠진 소비자들

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

서울 개포동에 사는 김모씨는 오는 4월초 튀르키예 여행을 앞두고 고민에 빠졌다.

옛 직장 동료들과 160만원대에 8박10일로 패키지 여행을 가기로 했지만 중동 주변 국가인 튀르키에가 안전할 지 걱정이 되기 때문이다.

김씨는 "여행사에 문의했더니 지금 취소하려면 위약금 30%를 내라고 했다"면서 "동료 6명이 50만원가량씩 물어내면 300만원이나 되는데 해약도 못하고 가슴만 졸이고 있다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“튀르키예는?” “위약금 어떻게”···미·이란 전쟁 여파, ‘해약 고민’ 빠진 소비자들

입력 2026.03.09 15:36

수정 2026.03.09 16:03

펼치기/접기
  • 정유미 기자

  • 기사를 재생 중이에요

중동 7개국만 3월 여행 취소시 전액 환급

4월부터 여름 휴가철 해외여행도 큰 차질

중동사태·고유가·고환율 경비부담 증가

9일 정부가 투입한 전세기를 통해 아부다비에서 인천국제공항으로 들어온 교민 등 206명이 출국장을 나서고 있다. 한수빈 기자

9일 정부가 투입한 전세기를 통해 아부다비에서 인천국제공항으로 들어온 교민 등 206명이 출국장을 나서고 있다. 한수빈 기자

서울 개포동에 사는 김모씨(62)는 오는 4월 초 튀르키예 여행을 앞두고 고민에 빠졌다. 옛 직장 동료들과 160만원대(1인 기준)에 8박10일로 패키지 여행을 가기로 했지만 중동 주변 국가인 튀르키예가 안전할지 걱정이 되기 때문이다. 김씨는 “여행사에 문의했더니 취소하려면 위약금 30%를 내라고 했다”면서 “해약도 못하고 가슴만 졸이고 있다”고 했다.

9일 여행업계 등에 따르면 중동 사태 여파로 해외여행을 준비하던 이들에게 비상이 걸렸다. 당장 4월은 물론 올여름 휴가철까지 해외여행 계획에 차질이 생겼기 때문이다. 통상 해외로 떠날 경우 최소 2개월에서 6개월 전에 미리 일정을 짜고, 미국·유럽 등 장거리 지역은 더 빨리 계획을 잡는다. 소비자들이 발을 동동거리는 것은 여름휴가(7~8월) 가 채 5개월도 남지 않은 데다 중동 사태가 장기화 조짐까지 보이고 있어서다.

현행 소비자 분쟁해결 기준을 보면 외교부의 여행경보가 3단계(출국 권고) 이상인 지역이 아닐 경우 여행사들은 소비자가 ‘단순한 불안이나 우려’로 계약을 해제하면 위약금을 청구할 수 있다. 현재 외교부는 중동 7개국(바레인, 아랍에미리트연합, 오만, 카타르, 쿠웨이트, 사우디아라비아, 요르단)에 대해 여행경보(3단계·철수권고)를 발령한 상태다. 이에 따라 하나투어 등 주요 여행사는 3월에 출발하는 중동지역 여행 상품은 물론 중동을 경유하는 여행상품의 경우 취소 수수료 없이 100% 전액 환급해주고 있다. 이들 7개국 외 지역은 여행 일정을 취소할 경우 위약금을 내야 한다.

개별 여행객들도 고민하기는 마찬가지다. 올여름 두바이로 여행을 가려고 했던 직장인 최모씨(35)는 항공권은 물론 호텔 숙소 예약사이트를 실시간 찾아보며 속을 태우고 있다. 최씨는 “호텔 숙박은 물론 항공권은 지금 예약해야 저렴하다”면서 “무료 계약해지가 가능한 상품만 골라보고 있는데 마땅치 않다”고 말했다.

고유가와 고환율도 걱정이다. 이날 국제유가가 배럴당 100달러를 넘어서 항공유 가격인상이 불보듯 뻔하기 때문이다. 항공유 인상은 국제선 항공권 가격에 영향을 줄 수밖에 없고, 유류 할증료 증가분을 더하면 여행 경비 부담은 크게 늘어나게 된다. 항공업계 관계자는 “매월 유류 할증료를 조정하는데 당장은 반영되지 않겠지만 5월에는 조정될 수 밖에 없을 것”이라고 말했다.

고환율도 문제다. 원·달러 환율이 1500원을 목전에 둔 만큼 패키지 여행은 물론 개별 여행을 가더라도 체류비 등 경비가 만만치 않아서다. 남편의 정년 퇴직을 기념해 해외여행을 가려고 했던 주부 장모씨(58)는 “미리 환전을 했어야 하는데 답답하기만 하다”고 말했다.

여행업계 관계자는 “중동 사태 여파로 해외여행에 대한 문의가 잇따르고 있지만 아직은 해약하는 고객이 많지 않다”면서 “만약의 사태에 대비해 항공권은 물론 해외 숙박, 음식점 등 취소 수수료를 줄이는 방안을 찾는 등 고객 부담을 줄이는 데 최선을 다하고 있다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글