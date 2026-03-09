경찰, ‘반포대교 추락’ 포르쉐 운전자에 약물 건넨 공범 구속영장 신청

경찰이 이른바 ‘반포대교 포르쉐 추락’ 사건의 공범에게도 사전구속영장을 신청했다. 이 공범은 추락사고를 일으킨 운전자에게 약물을 제공한 혐의를 받는다.

서울 용산경찰서는 9일 “지난 6일 마약류관리법 위반 혐의로 검찰에 넘긴 포르쉐 운전자 A씨의 공범인 30대 여성 B씨에 대한 사전구속영장을 서울서부지검에 신청했다”고 밝혔다. B씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 오는 10일 오전 10시30분 서울서부지법에서 열린다.

A씨는 지난달 25일 향정신성 약물에 취한 상태로 포르쉐 SUV를 몰고 서울 반포대교를 주행하다 난간을 뚫고 잠수교 인근 한강 둔치로 떨어졌다. 추락 과정에서 A씨의 차가 덮친 차량의 운전자가 경상을 입었다. B씨는 운전자 A씨가 검거된 이후 경찰에 자진 출석해 조사를 받았다. B씨는 A씨가 운영하는 마케팅 대행업체와 거래하는 병원의 간호조무사로 확인됐다.

경찰 조사 결과 A씨는 사고 전인 지난달 25일 오후 4시30분쯤 서울 서초구 한 건물 주차장에서 4시간 정도 차에 머물르며 투약을 한 뒤 운전을 하다 사고를 냈다. 경찰은 A씨가 B씨에게 받은 약물을 사용한 것이라 의심한다.