광명시, 군포시와 생활폐기물 처리 ‘상생’···수도권 외부 반출 없앤다

경기 광명시는 군포시와 함께 생활폐기물 소각시설을 공동 이용하는 ‘상생소각’ 모델을 시행한다고 9일 밝혔다.

광명시는 이날 시청 중회의실에서 군포시와 이같은 내용의 ‘생활폐기물 안정적 처리를 위한 상호 상생소각 협약’을 체결했다.

이번 협약은 두 지방정부의 자원회수시설이 정기점검, 현대화사업, 비상상황 발생 등으로 가동이 어려울 때 가용 용량 범위 내에서 서로의 생활폐기물을 반입해 적정하게 소각 처리하는 것이 핵심이다.

협약에 따라 각 소각장이 연 2회 이상 거쳐야 하는 정기 대보수 기간을 상호 교차 편성하고, 가동 중단 시 발생하는 폐기물 연간 총 1000t을 1대1로 상호 위탁 처리한다. 이렇게 되면 쓰레기를 수도권 외부로 반출하지 않고도 두 지자체 간 교류를 통해서 처리할 수 있게 된다.

이번 협약은 두 도시가 주거 중심의 도시 구조와 폐기물 발생 패턴이 유사하다는 점에 착안해 광명시가 군포시에 제안했고, 군포시가 이에 화답하면서 성사됐다.

이번 협력으로 별도의 비용 부담 없이도 소각시설 가동 중단 시 폐기물 처리 공백을 줄이고 시설 운영의 안정성을 높일 수 있게 될 전망이다.

또 기존에 원거리 외부 민간 위탁에 의존하던 폐기물 처리 경로를 권역 내로 다변화해 예산을 절감하고, 운송 과정에서 발생하는 환경 부담을 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

박승원 광명시장은 “수도권 직매립 금지라는 큰 환경 정책 변화 속에서 지자체 간 협력으로 해법을 만든 의미 있는 사례”라며 “앞으로도 광명시는 시민의 환경권을 지키면서도 재정 부담은 줄일 수 있는 자원순환 정책을 추진해 지속가능한 도시 모델을 만들어 가겠다”고 밝혔다.