주유소 기름값 상승세 여전…5월 ‘석유 대란’ 오나

상승세 둔화했지만 1900원대 민간 비축유 2개월가량 남아

서울 중랑구에 사는 프리랜서 김모씨(44)는 요즘 가능하면 자가용이 아닌 대중교통을 이용하고 싶지만, 딸의 어린이집 등하원 때문에 차량을 운전할 수밖에 없다고 했다. 9일 김씨는 1800원대인 주유소를 찾아갔지만, 주유하기를 포기했다. 김씨는 “사람들이 다 검색해서 최대한 싼 곳을 찾아가는 것 같다”며 “기름값이 1800원대인 주유소 앞에는 줄이 너무 길어 도저히 엄두가 안 났다. 마냥 기다리고 있을 수 없어 1900원대 다른 주유소에서 기름을 넣었다”고 말했다.

미국·이스라엘의 이란 공습 이후 급등하던 국내 주유소 휘발유·경유 등 기름값 상승세가 정부의 구두 개입으로 둔화했지만 상승세를 이어가고 있다. 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷 자료를 보면, 이날 오후 3시 기준 전국 주유소의 ℓ당 평균 휘발유 가격은 전날보다 5.33원 오른 1900.65원으로 집계됐다. 전국 평균 휘발유 가격이 1900원을 기록한 건 2022년 7월30일 이후 약 3년 7개월 만이다. 경유 가격의 오름폭은 더 컸다. 이날 전국 주유소의 ℓ당 평균 경유 가격은 전날보다 6.11원 오른 1923.84원을 기록했다.

국내 원유 수입 물량의 약 70%는 중동에서 들여오는 것이고, 이 중 90%가량이 호르무즈 해협을 지나와야 한다. 그러나 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄됨에 따라 정유사들의 원유 비축 물량도 점차 줄고 있다. 정유업계 관계자는 “우리도 답답한 마음에 실시간으로 호르무즈 해협 선박 이동 상황을 확인하고 있다”며 “어떻게 해서든 중동이 아닌 다른 지역에서 가져오려 하고 비축유을 활용하는 방안도 고려하고 있다”고 말했다.

정부와 정유업계의 말을 종합하면, 민간 업계 비축량은 7300만배럴가량이다. 하루 약 100만배럴을 사용한다고 하더라도 2개월이면 바닥을 드러낼 수밖에 없다. 또 다른 정유업계 관계자는 “산술적으로 계산하면 80일가량이 나오는데 이는 사용량을 최소화한 것으로, 실제로는 2개월 정도로 봐야 한다”고 말했다.

정부는 휘발유·경유 등 석유 제품 가격에 상한을 두는 ‘석유 최고가격제’를 이번주 시행하기 위해 이날 고시 제정 절차에 착수했다.

‘석유 및 석유대체연료 사업법’(석유사업법) 23조에 따르면, 산업통상부 장관은 석유의 수입·판매 가격이 현저하게 등락할 우려가 있는 경우 석유 판매 가격의 최고액이나 최저액을 정할 수 있다. 다만 정부가 지정한 최고액·최저액으로 기업이 입은 손실을 정부가 재정 지원할 수 있다는 단서 조항이 있어 1997년 유가 자유화 조치 이후 지난 30년간 사실상 사문화됐다.

국회에서 열린 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 박지혜 더불어민주당 의원이 ‘가격 개입이 바람직하지 않다는 의견이 있지만 일정 조건하에 일정 기간 시행하는 건 가능하니 잘 준비해서 시행해달라’고 말하자 김정관 산업부 장관은 “그렇게 하겠다”고 답했다.

김 장관은 이날 오전 정유·주유 업계가 참석하는 ‘중동 상황 대응본부’ 회의를 열어 유가 상승에 대한 시민들의 우려도 전했다. 그는 “지금 국민들은 중동 사태로 인한 유가 상승에 큰 부담을 느끼고 있다”며 “특히 정유사들이 국제 유가 인상을 하루이틀 만에 국내 가격에 반영하면서 ‘오를 땐 빨리, 내릴 땐 천천히 움직인다’는 국민들의 믿음이 더 강해졌다”고 말했다. 김 장관은 이어 “비축유도 수급 위기 시 즉시 방출할 수 있도록 방출 계획을 철저히 준비 중에 있다”면서 “정유업계와 유통·주유업계 및 관계자 여러분들도 국민들의 어려움에 공감하며 그 부담을 함께 나누기 위해 노력해주길 당부한다”고 밝혔다.