‘호르무즈 해협 고립’ 우리 선박 26척, 식료품 한 달 치 이상 확보···한국인 선원 183명

경향신문

미국·이스라엘과 이란의 군사적 충돌로 인한 호르무즈 해협 봉쇄로 인해 페르시아만 내 고립된 우리나라 선박 26척이 한 달 치 이상의 필수 물품을 보유한 것으로 확인됐다.

우리 선박에 승선한 한국인 선원은 144명에서 2명이 추가된 146명으로 집계됐으며, 외국적 선박에 탑승한 한국인 선원은 기존 42명이었으나 재조사 결과 37명으로 확인됐다.

지난 6일 외국인 선원 3명이 교대 기한에 걸려 아랍에미리트 제벨알리항과 지르쿠항에서 하선했으며, 8일 오후 10시 기준 페르시아만 내 선박에서 하선하거나 하선을 요구한 한국 선원은 없는 상태라고 해수부는 밝혔다.

입력 2026.03.09 15:59

수정 2026.03.09 16:04

  • 김준용 기자

해수부 “대부분 항만서 필수 물품 정상 공급”

이란 정부가 호르무즈 해협을 봉쇄한 가운데 7일(현지시간) 유조선들이 오만 무스카트 인근 해상에 정박해 있다. 로이터연합뉴스

미국·이스라엘과 이란의 군사적 충돌로 인한 호르무즈 해협 봉쇄로 인해 페르시아만 내 고립된 우리나라 선박 26척이 한 달 치 이상의 필수 물품을 보유한 것으로 확인됐다.

9일 해양수산부에 따르면 페르시아만 내 우리 선박 26척 가운데 1척이 지난 7일 현지 업체로부터 필수 물품을 공급받으면서 모든 선박이 한 달 이상 분의 식료품 등을 확보하게 됐다. 해수부에 따르면 중동 현지에서도 대부분 항만에서 필수 물품이 정상적으로 공급되고 있다.

선박별 선원 수와 실제 승선 여부도 계속 확인이 진행 중이다. 8일 오후 10시 기준 페르시아만 내 우리 선원은 183명이다. 우리 선박에 승선한 한국인 선원은 144명에서 2명이 추가된 146명으로 집계됐으며, 외국적 선박에 탑승한 한국인 선원은 기존 42명이었으나 재조사 결과 37명으로 확인됐다.

지난 6일 외국인 선원 3명이 교대 기한에 걸려 아랍에미리트(UAE) 제벨알리항과 지르쿠항에서 하선했으며, 8일 오후 10시 기준 페르시아만 내 선박에서 하선하거나 하선을 요구한 한국 선원은 없는 상태라고 해수부는 밝혔다.

해수부는 상태 장기화에 대비해 선사와 협의를 이어 나갈 계획이다. 오는 10일에는 해운물류국장이 개별 선사, 해운협회, 선박 관리협회 등과 관련 계획을 점검하며 오는 11일에는 김성범 해수부장관 직무대행의 주재로 노·사·정 간담회가 열린다.

김 대행은 “상황 종료 시까지 긴장감을 늦추지 않고 비상 대응체계 운영에 최선을 다해야 한다”며 “관계기관 간 협력이 필요한 부분은 미리 준비해달라”고 말했다.

