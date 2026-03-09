대교협 회장단 “요즘 대학생들 등심위에 공인회계사도 데려와···등록금 한 푼도 허투루 못 쓴다”

한국대학교육협의회(대교협) 회장단이 대학 등록금 인상 규제와 관련해 “이제는 대학을 신뢰해 자율에 맡겨도 된다”고 말했다. 앞서 교육부와 대학생들은 등록금 인상을 결정하는 등록금심의위원회가 비민주적으로 운영된다고 지적했는데 대교협 회장단은 이를 반박하는 발언을 내놨다.

이기정 대교협 회장(한양대 총장)은 9일 기자간담회에서 대학 등록금 인상 규제 법안에 대해 “(등록금 인상률을) 충분히 우리도 학생들하고 상의하고 토론해서 합리적인 선에서 결정하는데 구태여 정치권에서 이렇게까지 관여해서 사학의 기를 꺾을 필요가 있겠냐”고 말했다.

현행 고등교육법은 각 대학이 직전 3개 연도 평균 소비자 물가 상승률의 1.2배를 초과하지 않는 범위 내에서 등록금을 인상할 수 있도록 한다. 지난해부터 대학들이 등록금 인상을 이어가자 국회에선 물가 상승률을 초과하지 않는 범위 내에서 등록금을 인상하도록 하는 고등교육법 개정안이 발의된 상태다.

이 회장은 해당 개정안이 “수학적 정당성을 갖는지 모르겠다”고 말했다. 그는 “3년치 물가 상승률 평균의 1.5배였다가 1.2배였다가 다시 법안 발의한 건 1배”라며 “그것을 대학이 법적으로 하라는 대로 했는데도 또다시 (교육부의) 제재를 받았다”고 말했다.

이 회장은 “요즘 학생들은 등록금심의위원회를 할 때 얼마나 대단하냐면 선배 공인회계사를 2명씩 데리고 들어온다”며 “우리보다 더 철저하게 감사를 하기 때문에 절대로 한 푼이라도 허투루 쓸 수 없다”고 했다.

등록금 인상 부담이 크지 않다고도 했다. 이 회장은 “전국에 있는 대학교가 등록금 5%를 올렸을 때 물가 상승률이 0.075% 올라간다”며 “지난해 통계를 보면 우리나라 대학생 1인당 등록금 대비 장학금 수혜율이 57.4%다. 이미 반값 등록금은 실현돼있다”고 말했다. 그러면서 “등록금이 가계에 영향을 미친다는 것에는 동의하지만 실질적으로 가계 영향을 주지 않고 있는 것도 사실”이라고 했다.

또한 ‘서울대 10개 만들기’ 정책에 대해선 거점국립대 10개만이 아니라 지역 사립대를 함께 지원해야 한다고 말했다. 이 회장은 “10개의 대학을 살리기 위해서 지역의 대학을 죽인다고 하는 건 논리적으로 맞지 않는다”며 “그 정책은 반드시 지역의 중소규모 사립대학, 공립대학, 국립대학이 모두 연결되어 건강한 생태계로 나와야 하지 않겠나”라고 말했다.