소상공인 정책, 공고 아닌 ‘맞춤형 안내’로···중기부, ‘알림톡’ 시범운영

중소벤처기업부는 소상공인 정책 정보를 대상자의 업종·규모·이력 등 특성을 반영해 문자와 카카오톡으로 맞춤형 안내하는 ‘소상공인 알림톡’ 서비스를 시범 운영한다고 9일 밝혔다.

해당 서비스는 그간 중기부가 정책자금과 각종 지원 사업을 수행하며 축적해온 소상공인 자료를 활용해 선별 제공하는 것으로, ‘소상공인24’ DB에 등록돼 있는 약 134만명을 대상으로 진행한다. 소상공인24 DB에 등록된 정보 중 정책 홍보 수신에 동의한 가입자는 약 81만명이다.

소상공인 정책 정보는 공고 중심으로 운영돼 생업에 바쁜 소상공인이 정책 내용을 충분히 확인하기 어려웠다. 중기부는 이에 단순 사업관리 용도에 머물렀던 소상공인 DB를 활용해 정책 대상자에게 선제적으로 안내하는 서비스를 마련한 것이라고 설명했다.

첫 번째 맞춤형 정책 알림은 여성 1인 자영업자가 출산 후 지원받을 수 있는 고용노동부 ‘고용보험 미적용자 출산급여 지원’ 사업이다. 소득활동을 하지만 고용보험 미적용으로 출산 전후 휴가 급여를 지원받지 못한 출산여성에게 총 150만원 출산급여를 지원하는 제도다.

중기부는 오는 12일 여성 1인 자영업자 중 정책정보 홍보에 동의한 약 10만명을 대상으로 안내할 예정이다.

중기부는 이번 시범 운영을 시작으로 여성, 청년, 소공인 등 정책 대상별 지원사업 정보를 단계적으로 확대해 안내하고 중기부 사업뿐 아니라 전 중앙부처 및 지방정부의 소상공인 지원사업까지 연계·안내하는 등 범정부 차원의 소상공인 정책 정보 접근성을 높여 나갈 계획이다.

한성숙 중기부 장관은 “정보 부족으로 지원 기회를 놓치는 일이 없도록 정책 전달체계를 근본적으로 전환하겠다”며 “소상공인들이 가장 많이 사용하는 카카오톡을 기반으로 알림톡 서비스를 도입해 정책 정보 접근성을 높이고, 중기부가 축적한 소상공인 DB를 바탕으로 대상별·상황별 특성을 정교하게 반영한 맞춤형 정보를 선제적으로 제공하겠다”고 말했다.