'차관급 부시장만 4명' 막강 권한···전남광주 첫 특별시장, 민주 경쟁 본격화

경향신문

본문 요약

헌정사상 처음으로 광역지방자치단체 간 통합으로 출범하는 '전남광주특별시'의 초대 특별시장 선거가 더불어민주당 경선 일정이 확정되면서 본격화 됐다.

전남광주특별시장은 차관급 부시장 4명을 거느리며 특별법에 명시된 특례에 따라 역대 광역단체 중 가장 많은 권한을 행사할 수 있다.

9일 광주시선거관리위원회에 따르면 김영록 전남도지사가 전남광주특별시장 선거 출마를 위해 이날 오후 예비후보로 등록했다.

'차관급 부시장만 4명' 막강 권한···전남광주 첫 특별시장, 민주 경쟁 본격화

입력 2026.03.09 16:02

수정 2026.03.09 16:57

  강현석 기자

일정 확정에 김영록 도지사 예비후보 등록

강기정 시장은 직 유지하며 예비경선 참여

광주·전남 의원 6명도 초대 특별시장 도전

민주당 전남광주특별시장 후보군사진 왼쪽 위쪽부터 시계방향으로 강기정 광주시장, 김영록 전남도지사, 민형배 의원, 신정훈 의원, 주철현 의원, 정준호 의원, 이병훈 호남특위 부위원장, 이개호 의원. 연합뉴스.

민주당 전남광주특별시장 후보군사진 왼쪽 위쪽부터 시계방향으로 강기정 광주시장, 김영록 전남도지사, 민형배 의원, 신정훈 의원, 주철현 의원, 정준호 의원, 이병훈 호남특위 부위원장, 이개호 의원. 연합뉴스.

헌정사상 처음으로 광역지방자치단체 간 통합으로 출범하는 ‘전남광주특별시’의 초대 특별시장 선거가 더불어민주당 경선 일정이 확정되면서 본격화 됐다. 전남광주특별시장은 차관급 부시장 4명을 거느리며 특별법에 명시된 특례에 따라 역대 광역단체 중 가장 많은 권한을 행사할 수 있다.

9일 광주시선거관리위원회에 따르면 김영록 전남도지사가 전남광주특별시장 선거 출마를 위해 이날 오후 예비후보로 등록했다.

예비후보 등록과 함께 김 지사의 직무는 정지됐다. 전남광주특별법이 공표되면서 첫 특별시장 선거 관련 사무는 광주시선관위가 관할한다.

최근 진행된 각종 여론조사에서 민형배 민주당 의원에 이어 2위를 달리고 있는 김 지사는 본격적인 당내 경선 준비에 나섰다. 김 지사는 상대적으로 열세 지역으로 꼽히는 광주에서의 활동을 넓힐 것으로 보인다.

민주당은 당내 후보 8명을 대상으로 오는 19일부터 20일까지 예비경선을 통해 후보를 5명으로 압축한 뒤 다음 달 3일∼5일 본경선에서 첫 전남광주특별시장 후보를 확정할 예정이다.

강기정 광주시장은 민주당 예비경선까지는 시장직을 유지할 것으로 보인다. 강 시장은 이날 “당내 경선 일정이 발표되면 그에 따라서 후보로 즉각 등록할 것”이라면서도 “저는 (민주당)본경선이 시작되면 직무 정지를 통해 예비후보 등록을 하겠다”고 밝혔다.

광주시와 전남도가 통합해 7월1일 출범하는 전남광주특별시 인구 320만 명에 연간 본 예산만 22조원에 이른다. 지역내총생산(GRDP)은 159조원으로 지난해 기준 전국 3위다. 정부는 통합특별시에 4년간 매년 5조원씩을 추가 지원하겠다고 밝혔다.

특별시장의 권한도 커진다. 서울시에 준하는 지위를 갖는 전남광주특별시장은 차관급인 부시장 4명을 지휘하게 된다. 소속 공무원도 3만6000여명에 이른다. 특별법은 394개의 각종 특례를 부여하고 있다.

막강한 권한을 갖는 초대 특별시장 자리를 두고 민주당 내 경쟁도 달아오르고 있다. 광주에서는 민 의원을 비롯해 정준호 의원, 이병훈 호남발전특별위원회 수석부위원장이 출마를 선언했다. 전남에서는 신정훈 의원과 주철현 의원, 이개호 의원이 출마한다.

야권에서는 진보당 이종욱 후보(민주노총 광주지역본부장)가 유일하게 선관위에 예비후보 등록을 마쳤다.

