오세훈, 긴급의총 앞서 “기도하는 심정”···국힘 구인난 속 ‘노선 변화 촉구’ 지속

오세훈 서울시장이 국민의힘 긴급의원총회에 앞서 “(저는) 입장을 냈으나 조용히 당에서, 의원총회에서 어떤 논의가 이뤄지고 결정되는지를 기도하는 심정으로 기다려야 한다고 생각한다”고 말했다.

오 시장은 후보자 신청 마감일인 8일까지 신청을 하지 않고 당의 노선 변화를 촉구하고 있다.

전·월세청년주거난과 관련해 9일 동대문구 휘경동의 한 부동산중개사무소를 방문해 대학생과 취업준비생 등과 대화를 나눈 뒤 일대의 빌라를 살펴보는 일정을 소화한 오 시장은 “(당을 향해) 메시지를 연달아 낸 만큼 지금 입장에서 더할 것도 뺄 것도 없는 상황”이라고 말했다.

또 이정현 국민의힘 공천관리위원장이 “후보 없이 선거를 치르는 한이 있더라도 공천 기강은 반드시 세우겠다”고 밝힌 것과 관련해서도 “공관위원장으로서는 하실 수 있는 말씀을 하신 것으로 이해한다”고 했다.

오 시장이 후보자 신청 마감일까지 신청을 하지 않았지만 서울시 안팎에서는 사실상 당내 유일한 서울시장 후보인 오 시장이 불출마 선언까지 하는 상황은 발생하지 않을 것이란 전망도 나온다.

한 국장급 간부는 “대통령이 ‘일잘러’로 힘을 실어주는 여당 후보가 있는 상황에서 국민의힘은 어떤 후보를 내놔도 오세훈 시장만큼 경쟁력 있는 사람을 데려오기 힘들 것 같아 보인다”고 말했다.

또다른 간부도 “지방선거를 완전히 망칠 생각이 아니라면 (오세훈 시장 외에는) 대안은 없어 보인다”면서 “오 시장이 불출마 선언을 해도 데려가야할 상황까지 온 것 아니냐”라고 했다.