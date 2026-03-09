창간 80주년 경향신문

오세훈, 긴급의총 앞서 “기도하는 심정”···국힘 구인난 속 ‘노선 변화 촉구’ 지속

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

오세훈 서울시장이 국민의힘 긴급의원총회에 앞서 " 입장을 냈으나 조용히 당에서, 의원총회에서 어떤 논의가 이뤄지고 결정되는지를 기도하는 심정으로 기다려야 한다고 생각한다"고 말했다.

오 시장이 후보자 신청 마감일까지 신청을 하지 않았지만 서울시 안팎에서는 사실상 당내 유일한 서울시장 후보인 오 시장이 불출마 선언까지 하는 상황은 발생하지 않을 것이란 전망도 나온다.

한 국장급 간부는 "대통령이 '일잘러'로 힘을 실어주는 여당 후보가 있는 상황에서 국민의힘은 어떤 후보를 내놔도 오세훈 시장만큼 경쟁력 있는 사람을 데려오기 힘들 것 같아 보인다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

오세훈, 긴급의총 앞서 “기도하는 심정”···국힘 구인난 속 ‘노선 변화 촉구’ 지속

입력 2026.03.09 16:10

수정 2026.03.09 16:21

펼치기/접기
  • 류인하 기자

  • 기사를 재생 중이에요

오세훈 서울시장이 9일 전월세 청년 주거난 관련 현장 점검을 위해 서울 동대문구 휘경동 1인 가구 밀집 지역을 방문해 대학생, 취업준비생, 공인중개사 등과 주변을 돌아보고 취재진의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

오세훈 서울시장이 9일 전월세 청년 주거난 관련 현장 점검을 위해 서울 동대문구 휘경동 1인 가구 밀집 지역을 방문해 대학생, 취업준비생, 공인중개사 등과 주변을 돌아보고 취재진의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

오세훈 서울시장이 국민의힘 긴급의원총회에 앞서 “(저는) 입장을 냈으나 조용히 당에서, 의원총회에서 어떤 논의가 이뤄지고 결정되는지를 기도하는 심정으로 기다려야 한다고 생각한다”고 말했다.

오 시장은 후보자 신청 마감일인 8일까지 신청을 하지 않고 당의 노선 변화를 촉구하고 있다.

전·월세청년주거난과 관련해 9일 동대문구 휘경동의 한 부동산중개사무소를 방문해 대학생과 취업준비생 등과 대화를 나눈 뒤 일대의 빌라를 살펴보는 일정을 소화한 오 시장은 “(당을 향해) 메시지를 연달아 낸 만큼 지금 입장에서 더할 것도 뺄 것도 없는 상황”이라고 말했다.

또 이정현 국민의힘 공천관리위원장이 “후보 없이 선거를 치르는 한이 있더라도 공천 기강은 반드시 세우겠다”고 밝힌 것과 관련해서도 “공관위원장으로서는 하실 수 있는 말씀을 하신 것으로 이해한다”고 했다.

오 시장이 후보자 신청 마감일까지 신청을 하지 않았지만 서울시 안팎에서는 사실상 당내 유일한 서울시장 후보인 오 시장이 불출마 선언까지 하는 상황은 발생하지 않을 것이란 전망도 나온다.

한 국장급 간부는 “대통령이 ‘일잘러’로 힘을 실어주는 여당 후보가 있는 상황에서 국민의힘은 어떤 후보를 내놔도 오세훈 시장만큼 경쟁력 있는 사람을 데려오기 힘들 것 같아 보인다”고 말했다.

또다른 간부도 “지방선거를 완전히 망칠 생각이 아니라면 (오세훈 시장 외에는) 대안은 없어 보인다”면서 “오 시장이 불출마 선언을 해도 데려가야할 상황까지 온 것 아니냐”라고 했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글