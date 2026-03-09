제주 공공기관 성별 임금 격차 첫 공개···평균 25% 차이

공공기관 대상 성평등 임금 공시 첫 실시 격차 줄이기 위한 맞춤별 컨설팅 지원키로

제주도가 공공부문의 성별 임금 격차를 처음으로 공개했다.

도는 지난 6일 도청 누리집을 통해 ‘제주특별자치도 성평등 임금 공시’를 실시했다고 9일 밝혔다. 도는 이번 공시에 대해 “공공부문 임금의 성별 격차를 투명하게 공개하고 그 원인을 진단함으로써 실질적인 처우 개선을 도모하기 위한 조치”라고 설명했다. 이를 위해 도는 지난해 ‘공공기관 성별임금격차 실태조사 및 개선방안 연구용역’을 실시했다.

공시 대상은 ‘제주특별자치도 성별임금격차 개선 조례’에 근거한 도 산하 17개 공기업·출자·출연기관이다. 2024년 임금을 기준으로 직급별, 직종별, 재직기간별, 임금 구성 항목별 성별 임금 격차를 경제협력개발기구(OECD) 방식으로 산출했다.

그 결과 제주 공공기관의 성별 임금 격차는 중위임금 기준 22.22%, 평균임금 기준 25.68%로 나타났다. 모든 기관에서 남성 임금이 여성보다 높은 공통된 경향이 확인된 셈이다. 이는 상위 직급과 특정 직종에 특정 성별이 집중되는 구조, 근속연수 누적 효과 등 복합적인 요인이 작용한 결과로 분석됐다.

도는 성평등 임금 공시가 일회성 공개에 그치지 않고 격차 해소라는 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 전문기관을 선정해 기관별 맞춤형 컨설팅을 진행할 계획이다.

중기적으로 공공기관, 감독 부서와 전담팀을 구성해 임금 격차를 줄이기 위한 경영평가 지표 개선, 보수·인사 규정 정비를 지원할 예정이다. 도 관계자는 “장기적으로는 민간 위탁기관과 민간 기업까지 성평등 임금 공시 확산을 유도해 ‘제주형 성평등 임금 모델’을 정착시켜 나가는 방안을 구체화할 예정”이라고 말했다.