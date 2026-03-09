주한미군 패트리엇 포대 중동 투입?···사드·에이태큼스도 차출 가능성

오산 미 공군기지 떠난 수송기 일부 중동 도착 작년 공습 땐 2개 포대 배치했다 10월에 복귀

경기 오산 미 공군기지에서 식별됐던 미군 대형 수송기들이 최근 한국을 떠난 것으로 파악되면서 주한미군 전력 일부가 최근 중동에 투입된 것으로 추정된다. 미사일 요격시스템인 패트리엇 포대가 반출된 것으로 보인다. 일각에선 전술 지대지 탄도미사일인 에이태큼스(ATACMS)와 사드(고고도미사일방어체계)도 이동했을 것이란 관측도 나온다.

9일 항공기 추적사이트 등에 따르면, 지난 5일 오후 오산 미 공군기지를 출발한 C-17 등 수송기 여러 대가 미 알래스카 앵커리지 공군기지 등을 거쳐 6일 오후에 대서양을 건넜다. 일부 수송기는 중동에 도착한 것으로 알려졌다. 앞서 미국은 한국에 주한미군 전력 차출 계획 등을 통보한 것으로 전해졌다.

군 안팎에서는 미 수송기로 패트리엇 포대가 반출됐을 가능성이 높다는 관측이 나온다. 앞서 주한미군은 지난해 6월 이란 핵시설을 공습할 때 패트리엇 2개 포대를 중동에 배치됐다가 같은 해 10월 복귀시킨 바 있다. 일각에서는 에이태큼스와 사드가 차출됐을 것으로 추정했다.

정빛나 국방부 대변인은 이날 정례브리핑에서 “주한미군 전력 운용과 관련해 정부가 언급하는 것은 적절하지 않다”며 “다만 미군과 우리 측 간에는 상시로 상호 간 소통이 이루어지고 있다는 점을 말씀드린다”고 말했다.

한·미는 이날부터 19일까지 상반기 대규모 연합연습인 ‘자유의 방패’(FS·프리덤실드)를 시작한다. 합동참모본부는 최근 미국과 이란의 무력 충돌이 이번 훈련에 영향을 끼치지는 않을 것이라고 밝힌 바 있다.

한·미는 FS연습 기간에 22건의 야외기동훈련을 실시할 방침이다. 여단급 이상 대규모 연합 야외기동훈련으로 비교하면 지난해 13회에서 올해 6회로 줄었다. 윤석열 정부 때인 지난해 3월 FS연습 때보다 절반 이상 줄어든 것이다. 횟수만 아니라 훈련 규모 면에서도 전반적으로 축소됐다는 평가가 나온다.