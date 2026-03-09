“롤러코스터 장세엔 투자 쉬는 것도 방법입니다”

은행 PB들이 말하는 ‘급등락 장세’ 대응법 “4월 중순이나 말까지 아예 쉬자는 분위기도”

자산관리 전문가들은 9일 주식시장이 단기간에 급등락하는 ‘롤러코스터 장세’에선 숨 고르기도 유효한 투자 방법일 수 있다고 말했다. 특히 불안 심리가 커진 현 상황에선 ‘저가매수 기회’라며 달려들기보다는 중동 상황이 예측 가능해지는 시점까지 기다리라고 조언했다.

윤종연 하나은행 Club1 도곡PB센터지점 PB팀장은 “지금 같은 장세에는 분할 매수로 조금씩 투자를 하거나 아예 안정될 때까지 지켜보는 것이 좋다”고 말했다. 그러면서 “증시 변동 폭이 크고 주가가 많이 내려갔을 땐 매수하고 싶다는 생각이 들 텐데 당장은 그 마음을 줄이고 아주 적은 금액만 분할 매수 하는 것이 맞다”고 덧붙였다.

현재는 자신이 보유한 전체 금융 자산 중 국내 주식과 펀드, ETF(상장지수펀드) 등의 비중이 얼마나 되는지 점검하는 것이 먼저라고 윤 팀장은 조언했다. 그는 “자산 포트폴리오에서 주식이나 투자 상품이 차지하는 비중이 70~80%라고 한다면 현재는 아무것도 하지 않고 가만히 있어야 하는 구간”이라며 “비중이 50% 미만이라면 분할매수를 추천한다”고 말했다.

박양서 신한프리미어 PWM강남파이낸스센터 PB팀장은 현재 국제 정세와 증시 상황에 맞는 ‘호흡’이 필요하다고 강조했다.

박 팀장은 “실적이 받쳐줬던 기업들의 주가는 밸류에이션 문제가 없기 때문에 다시 올라올 것으로 본다”며 “불안정한 국제 정세로 주가가 많이 내린 종목을 담아도 좋지만, 투자를 잠시 멈추고 관망하는 것도 하나의 방법”이라고 말했다. 그러면서 “변동성이 큰 국면에서 고수익을 노리는 분도 있지만, 4월 중순이나 말까지 아예 쉬어가자는 분도 있다”고 분위기를 전했다.

중동 전쟁처럼 예측하기 어려운 변수에 대비하려면 평소 금융 자산 배분이 중요하다는 조언도 나왔다.

정성진 KB국민은행 강남스타PB센터 부센터장은 “주식과 채권을 6대 4 또는 5대 5로 배분하는데 이 비율을 계속 조절해 나가는 것이 제일 어렵고 중요하다”며 “결국 욕심과 싸움”이라고 말했다. 그러면서 그는 “현재 국내 주식은 중동 상황이 어느 정도 예측되는 시점에 투자하는 것을 추천해 드린다”고 말했다.

이날 코스피 지수는 중동 사태로 유가가 폭등하면서 전장 대비 333.00포인트(5.96%) 내린 5251.87에 마감했다.