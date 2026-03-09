창간 80주년 경향신문

진천 가정집에 괴한 침입 일가족 폭행…경찰 추적

경향신문

충북 진천의 한 가정집에 괴한들이 침입해 80대 노인을 포함한 일가족을 결박하고 폭행한 뒤 달아난 사건이 발생해 경찰이 추적 중이다.

9일 경찰에 따르면 이날 오전 10시 10분쯤 진천군 초평면의 한 단독주택에 괴한이 침입했다는 30대 A씨의 신고가 접수됐다.

마스크 등을 쓰고 얼굴을 가린 괴한 3명은 A씨의 집에 들어가 A씨를 비롯한 할머니 등 가족 4명을 폭행하고 손목을 케이블 타이로 묶어 결박한 것으로 전해졌다.

진천 가정집에 괴한 침입 일가족 폭행…경찰 추적

입력 2026.03.09 16:52

  • 이삭 기자

경찰 로고. 경향신문DB

경찰 로고. 경향신문DB

충북 진천의 한 가정집에 괴한들이 침입해 80대 노인을 포함한 일가족을 결박하고 폭행한 뒤 달아난 사건이 발생해 경찰이 추적 중이다.

9일 경찰에 따르면 이날 오전 10시 10분쯤 진천군 초평면의 한 단독주택에 괴한이 침입했다는 30대 A씨의 신고가 접수됐다.

마스크 등을 쓰고 얼굴을 가린 괴한 3명은 A씨의 집에 들어가 A씨를 비롯한 할머니(80대) 등 가족 4명을 폭행하고 손목을 케이블 타이로 묶어 결박한 것으로 전해졌다. 이들은 또 삼단봉 등으로 가족들을 위협한 것으로 알려졌다.

A씨는 이들의 감시가 소홀한 틈을 타 창문을 통해 탈출한 뒤 경찰에 신고했다. 괴한들은 A씨가 탈출하자 그대로 달아난 것으로 파악됐다.

다행히 가족 모두 크게 다치지 않았다. 괴한들은 특별한 금전 요구는 하지 않았고 훔친 물건도 없는 것으로 전해졌다.

앞서 괴한들은 A씨 집 대문을 두드렸고, 할머니가 문을 열어주자 집 내부로 침입해 범행을 저지른 것으로 조사됐다.

경찰은 “한국어가 어눌했다”는 가족들의 진술을 토대로 이들을 외국인으로 추정하고 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상을 통해 행적을 추적 중이다.

경찰 관계자는 “괴한 3명이 가족들과 면식범은 아닌 것으로 추정된다”며 “용의자들이 잡히지 않아 정확한 범행 동기는 파악되지 않았다”고 말했다.

