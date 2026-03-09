“등본 발급해줘” “축구장 예약해줘” 말 한마디로 해결···AI 국민비서 서비스 개시

네이버와 카카오톡에서 말 한마디로 등본 발급과 체육시설 예약 등이 가능한 ‘인공지능(AI) 국민비서’ 서비스가 시범 운영된다.

행정안전부는 9일 경기 판교테크노밸리 경기창조경제혁신센터에서 ‘AI 국민비서 시범서비스 개통식’을 열고, 민간 플랫폼과 결합한 AI 기반 공공서비스를 본격 선보인다고 밝혔다.

시범서비스는 네이버와 카카오톡을 통해 100여종의 전자증명서 신청·발급, 전국 1200여개 공공 체육시설과 회의실 등 조회·예약이 가능하다.

예를 들어 네이버와 카카오톡의 AI 국민비서를 통해 “등본 뽑아줘” “축구장 예약해줘”라고 말을 하면 AI가 증명서 발급과 공공시설 예약을 해준다.

행안부 관계자는 “이전에는 주민센터를 찾거나 무인민원발급기, 정부24 등에서 등본 등 증명서를 떼야 했지만, 앞으로는 AI 국민비서에게 ‘등본 떼줘’라고 말로 명령하면 본인인증 한 번으로 쉽게 발급이 가능해진다”고 말했다.

네이버와 카카오는 각사가 보유한 대규모 언어 모델을 공공서비스에 최적화해 적용했다. 이를 통해 사용자는 사람과 대화하듯 AI에게 자연스럽게 필요한 서류를 요청하거나, 주변 맛집 정보와 연계된 시설 추천을 받는 등 편리한 행정서비스를 받을 수 있다.

행안부는 이번 시범서비스를 시작으로 AI 국민비서의 기능을 단계적으로 고도화할 계획이다. 향후 출생, 이사, 창업 등 생애 주기별로 필요한 행정 정보를 맞춤형으로 선제 제공하는 수준까지 발전시키고, 더 많은 민간 AI 기업이 참여할 수 있도록 정부 중개 플랫폼을 구축할 예정이다.

또 주요 기술로 적용된 AI 에이전트의 안전성과 신뢰성을 확보하기 위해 국가정보원과 긴밀히 협의해 보안 대책도 한층 강화했다.

개통식에는 윤호중 행안부 장관을 비롯해 임문영 국가인공지능전략위원회 부위원장, 최수연 네이버 대표, 정신아 카카오 대표 등 주요 관계자와 시민 등 150여명이 참석했다.

윤호중 행안부 장관은 “AI 국민비서 시범 개통은 국민 누구나 AI의 혜택을 고르게 누리는 정부, 즉 ‘AI 민주정부’로 나아가는 중요한 계기”라며 “민간과의 협력으로 일상 속에서 실질적으로 체감할 수 있는 혁신적인 AI 기반 공공서비스를 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.