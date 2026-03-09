한국인 300여명, 카타르에서 긴급 항공편 탑승…내일 새벽 한국 도착

카타르 정부, 항공편 재개 요청 수용

카타르에 체류 중인 한국인 300여명이 긴급 항공편으로 귀국한다.

9일 외교부에 따르면 한국인 300여명은 이날 오후 3시45분쯤 카타르 도하에서 카타르항공을 타고 출발했다. 항공기는 10일 오전 0시21분쯤 인천국제공항에 도착할 예정이다.

외교부는 “최종 우리 국민 303명의 탑승 의사를 확인했으나, 당일 현장 미도착자 및 신규 탑승 희망자가 있어 정확한 탑승객 수를 확인 중”이라고 말했다.

현재 카타르 영공은 제한적으로 개방된 상태로 일부 유럽행 비상 항공편만 운항한다. 이에 주카타르 한국대사관은 카타르 정부 및 항공사에 항공편 재개를 요청했고, 카타르 정부는 전날 이를 수용했다. 이에 따라 395석의 긴급 항공편이 마련됐다.

외교부는 “다른 중동 국가에서 아직 귀국하지 못하고 있는 국민이 모두 신속하고 안전하게 귀국할 수 있도록 총력을 기울여 나갈 것”이라고 밝혔다.

아랍에미리트연합(UAE)에 체류하던 한국인 203명과 외국인 배우자 3명 등 206명이 탑승한 전세기(에티드항공)도 이날 오전 한국에 도착했다. 지난달 28일 미국과 이스라엘이 이란을 공습한 이후 정부가 투입한 첫 전세기다. 앞서 지난 6일 UAE 두바이에 있던 한국인 372명도 에미리트항공편을 이용해 인천국제공항으로 입국했다.