“성폭행 의혹 유행열 공직 배제” 목소리에 유 전 행정관 “사실 무근, 정치 공세”

A씨·가족들 “민주당, 더는 책임 회피 안 돼” 젠더폭력특위, 2018년 신고 때 “진실 인정” 유행열 “이미 무혐의···선거철마다 괴롭혀” 경찰 “허위로 보기 어렵지만 증거 발견 못해”

40년 전 유행열 전 청와대 선임행정관으로부터 성폭행을 당했다고 주장하는 A씨와 가족들이 더불어민주당에 유 전 행정관을 공직 후보에서 배제하라고 요구했다. 유 전 행정관은 의혹을 전면 부인하고 있다. 유 전 행정관은 오는 6월3일 열리는 지방선거에서 충북 청주시장 출마를 준비하고 있다.

A씨와 가족들은 9일 오후 서울 영등포구 민주당 중앙당사 앞에서 기자회견을 열고 “민주당이 이미 8년 전 인정했던 성폭력 사실에 대해 당시 즉각적인 조치를 취했다면 피해자가 피해 사실을 다시 입증해야 하는 지금의 과정을 겪을 필요가 없었을 것”이라며 “유 전 행정관의 2차 가해에도 실질적인 조치를 미뤄왔던 민주당은 더 이상 책임을 회피할 수 없다”고 주장했다.

A씨는 2018년 지방선거를 앞두고 미투 운동이 일어나자 ‘1986년 유 전 행정관으로부터 산에서 성폭행을 당했다’고 민주당에 신고했다. 이에 민주당 젠더폭력대책특별위원회는 조사 결과 보고서에서 “신고 사실이 매우 구체적인 점, 신고인(피해자)의 일관된 진술 태도 등을 고려하면 신고 사실은 진실이라 인정하지 않을 수 없다”고 판정했다. 유 전 행정관은 청주시장 예비후보에서 자진 사퇴했고 민주당은 징계 등을 하지 않았다.

A씨는 유 전 행정관이 지방선거 등에 출마할 때마다 2차 피해를 받았다고 주장했다. 그는 “유 전 행정관은 선거 때만 되면 제 미투가 가짜 미투라며 저와 가족을 배후 세력으로 몰아 정치공작이라고 하고 있다”고 말했다. A씨의 남편 B씨는 “유 전 행정관에 대한 단죄를 넘어 이번 사건을 계기로 공직자 선거에 가해자들이 나오지 않도록 하는 제도적 장치를 민주당이 마련해야 한다”고 말했다.

경찰은 2021년 유 전 행정관의 명예훼손 소송 무고 혐의에 대해 증거불충분을 이유로 불송치(무혐의) 결정을 내렸다. 유 전 행정관이 2020년 A씨의 미투에 대해 명예훼손 혐의로 소송을 제기했고, A씨가 무고 혐의로 유 전 행정관을 맞고소한 데 따른 것이다. 재판부는 2022년 A씨의 명예훼손을 인정하지 않으며 유 전 행정관의 소송을 기각했다. 최근 유 전 행정관은 A씨의 가족에 대해 명예훼손과 허위사실 공표죄 등으로 경찰에 고소했다.

유 전 행정관은 경찰 처분을 근거로 A씨의 주장을 부인하고 있다. 유 전 행정관은 “이미 무혐의 처분을 받았는데, 입증되지 않는 주장을 하면서 피해자라고 하면 피해자가 되는가”라며 “과거 무혐의가 나왔을 때 항고도 하지 않았고 무혐의 처분에 항의하는 시위도 하지 않았다”고 말했다. 그러면서 “선거철만 되면 꼭 등장해서 나를 괴롭히고 훼방하고 있다”고 말했다.

사건이 발생한 지 40년이 지나면서 유 전 행정관의 성폭행 혐의에 대한 법적 판단은 현실적으로 어려운 상황이다. 성폭행 공소시효가 이미 지났을뿐더러 사건 관련 증거도 남아있지 않다. 청주상당경찰서의 불송치 통지서엔 “고소인의 성폭행 피해 진술 내용과 제출된 증거들로 봤을 때 고소인의 진술이 허위라고 보긴 어렵다”면서도 “성폭행 피해 발생 후 30여 년이 지난 현재 사실 여부를 판단할 수 있는 직접적인 증거는 발견할 수 없다”고 나와있다.

허민숙 국회입법조사처 입법조사관은 “이미 공소시효는 지난 상태에서 민주당 자체 결과로라도 성폭력 사실이 인정됐다면 처음부터 기회를 주지 않는 것이 맞을 것”이라며 “피해자의 일상 회복을 지연시킬 뿐만 아니라 당도 의도하지 않았더라도 2차 가해에 일조하는 것”이라고 말했다.

A씨와 가족들은 이날 유 전 행정관에 대한 징계를 촉구하는 시민 2500명의 서명을 정청래 민주당 당대표실과 중앙당 공천관리위원회에 전달했다.