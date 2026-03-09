서킷브레이커 1달간 두번 6년만에 처음···‘역대급 변동성’에 국내증시 급락 위험 커져

미국과 이란 전쟁 여파로 국제유가가 폭등하고 인공지능(AI)발 불안심리까지 더해지면서 9일 국내증시가 일제히 급락했다. 코스피는 6% 급락해 5300선도 내줬고 장중엔 서킷브레이커가 발동돼 매매거래도 중단됐다. 증시를 하루종일 국제유가 흐름에 따라 출렁였다. 이번 미·이란 전쟁으로 변동성이 커진데다 하락장에 ‘빚투’ 반대매매도 잇따르면서 국내 증시의 충격파가 더 커질 수 있다는 우려가 나온다.

이날 코스피는 출발부터 ‘파랗게’ 질렸다. 개장 직후 프로그램 매매를 일시 중단하는 매도 사이드카가 발동됐고, 뒤이어 20분간 모든 거래를 중단한 서킷브레이커도 발동됐다. 서킷 브레이커가 발동된 이후 다시 개장했는데도 한때 전날보다 488.71포인트(8.75%) 폭락한 5096.16까지 밀렸다.

유가증권시장에 서킷브레이커가 발동된 것은 지난 4일 이후 3거래일만으로, 역대 8번째다. 특히 코스피에 서킷브레이커가 한 달간 두번 발동된 것은 코로나19 팬데믹 여파로 지수가 크게 흔들린 지난 2020년 3월 이후 이번이 두번째였다. 그만큼 시장이 받는 충격의 빈도와 강도 모두 컸다는 뜻이다.

‘사이드카’도 이날을 포함해 이달 5거래일간 코스피·코스닥 모두 4번씩 발동될 정도로 국내 증시의 변동성이 커지고 있다. 코스피는 지난 6일 코스닥은 지난 3일을 제외하고 모두 사이드카가 발동됐다.

특히 이날 국내 증시와 아시아 증시는 국제유가에 따라 휘청였다. 이날 오전 브렌트유가 120달러에 근접하자 코스피는 8.5%, 일본 증시와 코스닥은 7.5% 넘게 급락했다. 이후 오후 들어 브렌트유가 100달러 중반까지 내려오면서 코스피와 코스닥도 각각 5.96%, 4.54% 하락마감하며 낙폭을 줄였다.

여기에 오라클이 데이터센터 투자를 일부 철회했다는 소식도 전해지면서 AI불안심리가 커진 것도 증시에 충격을 더했다.

이날 코스피 전 업종 중에선 삼성전자 등 반도체가 포함된 전기전자(7.78%)가 가장 크게 하락했다. 시가총액 대형주 중에서도 피지컬AI와 관련된 현대차(-8.32%)와 삼성전자(7.81%)·SK하이닉스(-9.52%) 등 반도체 관련 종목의 낙폭이 컸다.

시장에선 유가가 추가적으로 오를 경우 증시가 일시 반등하기 보단 추가적으로 하락할 여지가 있다고 보고 있다.

한지영 키움증권 연구원은 “급락 사태를 만든 것엔 유가 폭등이 대부분을 차지하고 있기에 유가에 향방에 주목해야 한다”며 “중동 뉴스 등을 추적하면서 후행적으로 대응해야 하는 환경”이라고 말했다.

문제는 이 경우 ‘빚투’에 따른 강제청산이 가속화되며 지수를 더 크게 끌어내릴 수 있다는 점이다. 금융투자협회에 따르면 지난 5일 기준 신용융자와 위탁매매 미수금(증거금을 내고 주식을 외상으로 구매한 금액)는 각각 33조6945억원, 2조1487억원으로 역대 최대치를 기록했다. 미수금은 지난달 말보다 일주일도 안돼 두배 가까이 늘었다.

신용융자와 미수금 모두 일정기간 내 갚지 못하면 강제청산(반대매매)이 이뤄지고, 시장에 대거 매도물량이 풀리면서 시장의 낙폭을 키우게 된다. 지난 6일 반대매매 금액은 약 824억원으로 미국·이란 전쟁 이전보다 11배 넘게 불었다. 지난 2023년 10월 이후 최고 수준이다. 지난 5일 위탁매매 미수금 대비 강제청산 비율은 6.5%까지 급등했다.

김준영 iM증권 연구원은 “개인투자자들의 자금이 특정 테마나 종목으로 강하게 집중되는 ‘쏠림 현상’이 지수 전반의 변동성을 더욱 증폭시키는 주요 원인으로 작용하고 있다”며 “단기 상승폭이 컸던 만큼 하락전환 시 낙폭이 크게 나타난다”고 말했다.