이란의 무함마드 리자 팔레비 왕이 1979년 1월16일 이집트로 도피했다. 그의 세속주의·친미주의에 반발한 시민 봉기로 54년간 2대에 걸친 팔레비 왕조가 무너진 것이다. 이슬람 혁명에 성공한 이란은 왕조에서 공화국으로, 나아가 샤리아(이슬람 율법)에 기반한 신정(神政)체제가 됐다. 망명지 프랑스에서 돌아온 이슬람 시아파 성직자 루홀라 호메이니는 ‘초대’ 최고지도자(라흐바르)가 됐다. 군 최고 통수권자이자 입법·사법·행정을 아우른 국정의 최종 결정자였다.

호메이니가 89세 때인 1989년 사망했다. 그의 아들을 후계자로 추대하자는 말이 나왔다. 하지만 이슬람 혁명으로 세습 왕조를 종식했는데 아들에게 권력을 넘기면 왕정과 다를 바 없다는 거부감이 컸다. 최고 성직자 집단인 전문가회의는 종교적 자격과 통치 능력을 심사해 2대 최고지도자로 알리 하메네이를 선출했다. 그는 호메이니가 사망할 당시 대통령이었다.

1939년생인 하메네이가 80세를 넘어서자 이란 내부에서 후계 문제가 본격적으로 검토됐다. 당시 하메네이의 6남매 중 차남인 모즈타바 하메네이와 사법부 수장을 지낸 에브라힘 라이시가 후계자로 주목받았다. 하메네이는 국정 경험이 있고 신정체제에 강한 신념이 있는 라이시를 3대 최고지도자로 봤다고 한다. 그런데 라이시가 대통령 재직 중인 2024년 5월 헬기 추락 사고로 숨져 후계 구도에 변수가 생겼다. 그러던 차에 하메네이는 지난달 28일 미국과 이스라엘 공습으로 폭사했다.

이란 전문가회의가 9일(현지시간) 모즈타바를 최고지도자로 선출했다. 하메네이 사망 9일 만이다. ‘적에 의한 순교자(하메네이)’의 아들이 최고지도자가 되어 대미 항전을 이끌게 된 것이다. 이란 혁명수비대는 곧장 충성을 다짐했다. 그러나 모즈타바는 아버지 옆에서 ‘그림자 실세’로 활동했지만 어떤 공직도 맡은 적이 없다. 결과적으로 최고지도자 자리를 물려받은 권력 세습을 이란 국민들이 어떻게 바라볼지는 숙제가 될 수 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 앞서 ‘하메네이의 아들은 받아들일 수 없다’고 했다. 미국 폭격으로 아버지와 배우자를 잃은 모즈타바의 이란은 더욱 강경한 반미·반이스라엘 저항을 할 것으로 보인다. 이래저래 이번 전쟁이 장기화할 거라는 우려는 커지고 있다.