한국 여자축구, 개최국 호주와 비기고 아시안컵 8강서 '유리한 승부'

입력 2026.03.09 19:59

수정 2026.03.09 20:01

시드니서 이동 없고 하루 더 휴식

북한·중국과도 경기 안 해 ‘최상’

한국 여자축구(사진)가 조 1위로 8강에 오르면서 개최국 호주보다 유리한 조건에서 토너먼트 승부를 시작한다.

한국은 지난 8일 호주 시드니 스타디움 오스트레일리아에서 열린 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 조별리그 A조 3차전에서 호주와 3-3으로 비겼다.

앞서 이란, 필리핀을 모두 3-0으로 연파하며 조 2위까지 주어지는 8강행 티켓을 이미 확보한 한국은 호주와의 조 1·2위 결정전에서 승점 1점을 나눠갖고 무패 행진으로 조별리그를 마무리했다.

호주와 나란히 2승1무, 승점 7점을 기록한 한국은 골 득실에서 호주(+5)에 한 골 차로 앞서 조 1위에 올랐다.

이번 대회에서는 12개국이 3개 조로 나뉘어 조별리그를 치르고, 각 조 1·2위와 조 3위 중 성적 상위 2개 팀이 8강 토너먼트로 우승국을 가린다. 한국은 조 1위로 조별리그를 통과하면서 일정, 이동, 대진 등에서 상당한 이득을 얻는다.

우선 8강전을 14일 치른다. 호주를 제친 덕에 13일 8강에 돌입하는 호주보다 하루 더 쉰다. 한국의 8강전 장소는 시드니다. 이동할 필요가 없다. 반면 호주는 시드니에서 퍼스로 이동해야 한다. 시드니~퍼스 간 직선 거리는 약 3290㎞다. 비행시간은 4시간30분~5시간이다. 한국이 조 2위가 됐다면 모든 짐을 다시 싸고 장시간 이동해 하루 덜 쉬고 8강전을 치러야 했다.

8강전 상대의 수준도 다르다. 한국은 B조 또는 C조 3위와 맞붙는다. B조 상위 2개팀은 북한, 중국으로 이미 결정됐고 방글라데시, 우즈베키스탄(이상 2패)이 3위를 다툰다. C조에서는 일본이 1위를 차지할 가능성이 무척 크다. 2위를 놓고 베트남, 대만이 싸우는 형국이다. 반면 호주의 8강전 상대는 B조 2위다. 북한 또는 중국 중 한 팀이다. 한국이 조별리그 2위를 기록했다면 우승후보 북한 혹은 중국과 싸워야하는 최악의 대진표를 받아들 뻔했다.

