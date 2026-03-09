39세 류현진·42세 노경은···다음은 없나? 국제용 투수 품귀

안우진 부상, 구창모는 구단 반대 WBC 선발 세대교체 숙제 또 확인

39세 류현진(사진)이 지난 8일 월드베이스볼클래식(WBC) 대만전 선발 마운드에 올랐다. 42세 노경은은 10회초 승부치기 절체절명의 상황에서 마지막 투수로 등판, 한국의 WBC 역대 최고령 등판 기록을 세웠다. 젊은 투수들의 성장이 더디고, 국제대회에서 압도할 수 있는 강력한 투수가 눈에 띄지 않는다는 최근 한국 야구의 묵은 고민이 WBC 대만전에서 여실히 드러났다. 류현진, 노경은은 제 역할을 했다. 선발 등판한 류현진은 3이닝 1실점으로 선방했다. 10회초 2사 2루에 등판한 노경은도 앞서 홈런을 때린 대만계 메이저리거 스튜어트 페어차일드를 외야 뜬공으로 처리해 더 큰 화를 막았다.



류지현 대표팀 감독은 앞서 대만전 선발로 류현진을 예고하며 “현시점에서 가장 믿을 수 있는 투수”라고 했다. 류현진의 마지막 국제대회 등판은 2010년 광저우 아시안게임이었다.



불펜도 같다. KBO리그에서는 20대 투수들이 각 구단 마무리를 꿰차고 있지만 막상 국제대회로 나오니 가장 약한 고리로 전락했다. 이번 대회 직전 연습경기 단계부터 불펜 난조는 대표팀의 가장 큰 약점이 됐다. 대표팀은 이번 대회에 핵심 투수들을 동반하지 못했다.



유일하게 ‘확실한 에이스’로 평가받던 안우진이 어깨를 다쳐 일찍이 출전이 무산됐고, 좌완 구창모는 소속 구단 반대로 대표팀 훈련조차 하지 못했다. 이후 원투펀치로 낙점해 연습경기에서조차 아껴뒀던 문동주, 원태인이 최종명단 발표 전후 차례로 부상으로 이탈했다. 헐거운 마운드 운용은 여기서부터 더 꼬였다. 애초 일본전 선발로 계획했던 류현진이 대만전 ‘2번째 투수’로, 개막 직전 다시 대만전 선발 투수로 변경된 배경이기도 하다.



더 근본적인 문제는 너무 얇은 국내 투수층이다. 곽빈이 대만전 최고 157.5㎞ 빠른 공을 던지며 3.1이닝 1실점으로 분전했지만 그 외에는 기대 이하였다. 좌타자만은 확실히 잡아달라는 주문을 받고 일본전에 등판한 김영규가 연속 볼넷에 2타점 적시타를 맞으며 무너졌다. 지난해 KBO리그 통합 우승팀 마무리 유영찬은 사실상 아마추어 팀인 체코 상대로도 고전하며 실점했다.



대표팀은 체코, 일본, 대만 상대 3경기에서 8홈런을 맞았다. 도쿄돔이 워낙 홈런이 많이 나오는 구장임을 감안해도 너무 맞았다. 대만은 4경기에서 4개, 호주는 3경기에서 1개밖에 맞지 않았다.



류현진, 김광현, 양현종, 윤석민 등 확실한 대표팀 에이스들의 시대가 저물면서 한국 야구의 국제대회 성적은 급전직하했다. 새로운 투수들이 동시다발적으로 나타나지 않는 한 앞으로도 국제대회에서는 웃을 수 없다.



세대교체에 성공 중이라고 자부하던 한국 야구는 전혀 풀지 못한 숙제를 WBC를 통해 또 확인했다.

