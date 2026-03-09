창간 80주년 경향신문

[세상 읽기]전쟁과 복지국가

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[세상 읽기]전쟁과 복지국가

입력 2026.03.09 20:04

  • 주은선 경기대 사회복지학과 교수

  • 기사를 재생 중이에요

유일하게 확실한 것은 고통이다. 전쟁의 진짜 이유가 무엇인지, 앞으로 무슨 일이 벌어질지, 끝이 언제인지 모든 것이 불확실하지만, 갑작스러운 이 전쟁이 일상을 살아가던 사람들에게 광범위한 고통을 야기하는 것만큼은 분명하다. 전쟁이 벌어지는 곳에서 많은 이들이 이루 말할 수 없는 깊은 상실과 고통을 겪고 있는 것은 물론, 한국 땅에서도 전쟁은 보통 사람들의 삶에 어려움을 불러오기 시작했다.

전쟁을 일으킨 자들은 전쟁 비용과 거대한 손실을 부담하지 않는다. 이 비용은 아래로 흘러 서민들이 먼저 이를 체감하고 부담하기 마련이다. 이번 전쟁은 에너지와 원자재 가격을 폭등시키고 있는데, 우리 사회에는 이러한 비용의 위험을 하청의 재하청으로, 또는 고리의 맨 마지막에 있는 사람들에게로 떠밀 수 있는 수직적인 고리가 작동한다. 실제로는 주어진 물량대로 일해야 하지만, 노동자로 취급받지 못해 연료비를 비롯한 생산 비용을 온전히 부담해야 하는 화물, 택배, 배달기사, 레미콘 같은 건설기계 기사들이 대표적이다. 이들은 그 수직적인 구조에서 비용 증가를 그대로 떠안는다. 경유 가격은 며칠 사이 가파르게 올랐지만, 화물기사들이 받는 운송비는 그대로라는 이야기는 이러한 상황을 여실히 보여준다.

물가 상승으로 인한 고통은 또한 어떠한가? 전쟁 전이기는 하지만, 물가 상승으로 일본의 연금생활자들이 식사를 줄이고 저체중인 노인이 늘어난다는 이야기가 그저 먼 이야기로 들리지 않는다. 더구나 일본의 노인빈곤율은 한국 노인빈곤율이 40%에 달하는 것에 비하면 절반 수준이다. 한국에서 극단적인 긴축의 삶을 살아가는 사람들이 광범위할 것임은 자명하다. 여기에 부채 문제가 더해진다면 상황은 더 심각해진다. 전쟁이 가져오는 경제적 지각 변동의 틈바구니에서 개미투자자들은 작은 기회라도 잡기 위해 분투하고 있고, 빚은 다른 어느 때보다 크게 불어나고 있다.

이런 때일수록 국가의 역할이 중요하다. 특히 광범위한 소득보장이 불안정한 정세 속에서 개인의 삶을 보호하는 역할을 해내도록 만드는 것이 중요하다. 예를 들면 국민연금 받는 노인이 아직 전체 노인의 절반을 조금 넘고 급여액이 충분치 않은 상황에서, 노인의 약 70%가 받을 수 있는 기초연금이 있다는 것은 다행이다. 일부에서는 기초연금을 받을지 여부를 가르는 소득인정액 기준을 문제 삼으며 중산층 노인까지 기초연금을 받게 되어 문제라고 말한다. 하지만 말 그대로 소득인정액은 소득과는 달리 살고 있는 집을 포함한 온갖 자산까지 소득으로 환산해 만든 것으로 소위 중산층의 기준이라 보기는 어렵다. 오히려 다가올 인플레이션 시대에 국민연금과 기초연금 모두 충분한 보장 기능을 할 수 있을지가 문제이다. 2026년 연금 인상률은 2.1%에 불과했다. 위기와 불안의 시대, 넓게 보장하는 복지의 안전판 역할에 주목하지 않을 수 없다.

전쟁과 복지의 관계에 대해 흔히 평화가 복지국가의 전제조건이라고 말한다. 하지만 2차 세계대전 직후에 복지국가로의 진전이 이루어진 것도 사실이다. 전쟁의 고통에 대응해 국민의 삶을 보호하는 것이 역사 속 복지국가의 본격적 시작이었다. 나아가 새로운 사회로의 구상은 위기에 대응하는 가운데, 위기가 끝나기 전에 만들어지곤 했다.

전쟁이 연금생활자와 노동자를 비롯한 많은 이들의 삶을 쪼그라들게 만들수록 국가가 해야 할 일은 뚜렷하다. 전쟁으로 인한 민생의 어려움에 직접적이고 적극적으로 대응하는 것, 비용은 전가하고 사람을 보호하는 데에는 인색한 생산과 노동의 구조를 바꾸는 것, 불평등과 인구위기에 근본적으로 대응하는 복지국가로의 전환을 기획하는 것이 그것이다. 위기를 변화의 계기로 삼지 않고 누군가의 고통은 고통대로 방치한다면, 조만간 우리는 미국·이스라엘과 이란의 전쟁을 뉴스 한 꼭지로 소비하게 될지도 모르겠다.

주은선 경기대 사회복지학과 교수

주은선 경기대 사회복지학과 교수

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글