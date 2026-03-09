‘장 지오노’라는 이름을 듣고 바로 떠올리는 사람은 많지 않다. 하지만 <나무를 심은 사람>의 작가라고 말하면, ‘아하!’ 하고 고개를 끄덕일 것이다. 한 편의 동화 같은 이 작품은 캐나다에서 애니메이션으로도 제작되어 아카데미상을 받았다. 국내에서도 방영된 적이 있다.



젊은 날을 회상하는 이 작품은 ‘진정 뛰어난 인격의 소유자는 이기심이 없고, 관대하며, 어떠한 보상도 바라지 않을 뿐 아니라 세상에 뚜렷한 발자취를 남긴 사람’이라는 화자의 평으로 시작된다.



알프스 기슭의 황량한 계곡 근처에 사는 양치기 엘제아르 부피에. 중년의 그는 수십㎞에 달하는 허허벌판에, 정성껏 고른 도토리를 심으며 숲을 일궜다. 수십년 동안 그는 참나무뿐 아니라 너도밤나무, 자작나무 등을 심어 황무지를 숲으로 바꾸어 놓았고, 마른 개울에는 물이 넘쳐나게 되었다. 그러자 개울가에 버드나무와 오리나무가 자연스럽게 자라기 시작했고, 너른 들판도 생겨나며, 황무지가 초원과 우거진 숲으로 거듭났다.



전쟁이 끝난 뒤에도 매년 부피에를 찾아갔던 주인공에게 인상 깊었던 것은, 부피에가 심고 가꿨던 나무와 숲만이 아니었다. 그 일을 ‘완전한 고독’ 속에서 말없이 수행했다는 사실이 더 큰 울림으로 다가왔다. 그 고독이 얼마나 무거웠는지, 말년에 부피에는 말하는 습관조차 잃어버렸다. 어쩌면 더 이상 말이 필요치 않았는지도 모른다. ‘아무 말도 하지 않는 법’을 알고 있던 그들은 몇시간 동안 조용히, 숲이 우거진 풍경만을 감상하기도 했다. 주인공이 부피에를 마지막으로 만난 것은 그의 나이 87세이던 1945년 6월이었다. 작품은 부피에를 ‘신에 가까운 존재’로 그린다.



1953년 지오노가 미국 잡지 ‘리더스 다이제스트’의 원고 모집에 응해 쓴 이 작품은, 시대에 한발 앞선 일종의 자연환경 선언문이자 생태 복원과 지속 가능한 개발에 관한 화두였다. 두 번의 세계대전이 남긴 참혹함은 지오노를 열렬한 평화주의이자 자연주의자로 이끌었고, 이 작품의 집필은 그의 치유 과정이었을지도 모른다.



‘부피에는 창작된 인물’이라고 지오노가 스스로 밝혔음에도, 나는 그를 실존 인물로 믿고 싶다. 그 내용도 허구가 아닌 실화처럼 생생하게 느껴진다. 아마 그 이유는 우리에게 희망을 주는 서사이기도 하거니와 실제로 우리 가까이에도 그런 사례가 있기 때문이기도 하다. 새싹이 피어나는 봄이 되니, ‘한국의 부피에’ 임종국 선생이 떠오른다.

