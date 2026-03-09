대한민국 최전방 DMZ와 GP, GOP에서는 장병들이 혹한·혹서에서 경계 임무를 수행하고 있다. 그러나 세계 최고 수준의 AI·반도체 기술을 보유한 국가에서 국경 경계의 상당 부분이 여전히 병사의 감각과 인내에 의존하는 구조는 재검토가 필요하다.



정전 이후 남북한의 DMZ 경계 방식은 서로 다른 방향으로 전개됐다. 북한군은 DMZ를 사실상 전방 방어선으로 운용하며 병력과 장애물을 전진 배치했다. 반면 우리 군은 GOP를 주 경계선으로 유지하고 DMZ에는 GP와 병력 매복을 병행해왔다. 그 결과 남측 DMZ는 완충지대의 성격을 띠면서도 경계 책임이 분산된 공간으로 남아 있다.



이 구조적 한계는 여러 사건을 통해 반복적으로 드러났다. 목함지뢰 사건과 노크귀순, 월책귀순 사례는 DMZ 단계에서 조기 탐지가 이뤄지지 않으면 대응이 사후조치에 머물 수밖에 없음을 보여준다. GOP 철책 중심 선 방어 개념은 침투자가 철책에 도달해야 위협을 인지하는 구조다. DMZ의 작전 환경은 이러한 한계를 더욱 심화시킨다. 안개·강우·강설 등 악기상에서는 광학 감시장비의 성능이 떨어지고 감시 공백이 발생한다. 병력 중심 경계 구조에 대한 근본적 보완이 필요하다.



여기에 병력 자원의 감소라는 현실까지 더해지고 있다. 인구 구조 변화로 병력 확보는 갈수록 어려워지고 있지만, GP와 GOP에서는 여전히 장병들이 장시간 감시장비 앞을 지키고 있다. 인간 감시는 피로와 실수, 오경보에서 자유로울 수 없으며 병력 감축 없는 과학화 경계는 지속 가능하지 않다.



필요한 질문은 “어떻게 병력을 더 투입할 것인가”가 아니라, “어떻게 병력 의존도를 낮추면서도 경계를 완결할 것인가”다. 이에 대한 대안으로 AI 기반 무인매복경계 체계를 검토할 필요가 있다. 초저전력·경량화된 무인 경계 장비를 DMZ에 분산 배치하면 전력 공급이 제한된 환경에서도 장기간 운용이 가능하다. 악천후 속에서도 침투자를 선별적으로 탐지해 자동 경보를 발령하고 관련 부대에 즉시 정보를 공유함으로써 DMZ 단계에서 조기 차단을 구현할 수 있다.



무인매복경계는 병력 매복 임무를 무리하게 대체하는 개념이 아니라, 기술로 보완하고 전환하는 새로운 경계작전 방식이다. 이를 단계적으로 시범 적용할 경우, 제한된 장비 운용만으로도 상당한 감시 효과를 확보할 수 있다. GP·GOP 병력 부담을 줄이면서 경계의 완결성을 높일 수 있다.



정부가 추진하는 ‘DMZ의 평화적 이용’도 안전이 전제되지 않으면 공허한 구호에 그친다. 기술로 DMZ를 안정적으로 관리할 때 평화적 이용에 대한 사회적 합의도 가능해진다.



DMZ 경계는 더 이상 병력 증원의 문제가 아니다. 핵심은 경계작전 개념의 전환이다. 무인매복경계를 포함한 기술 기반 경계체계를 신속히 시범 적용하고 작전적으로 검증하는 일은, DMZ의 평화적 이용을 위한 현실적 출발점이 될 것이다.