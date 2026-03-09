“안녕하세요. 오늘 날씨가 좋네요. 옷이 참 멋지네요. 좋은 하루 보내세요.” 만나면 반갑다고 인사를 합니다. 서로 웃으며 가볍게 날씨 이야기, 세상 이야기 하며 어색함을 풀어 봅니다. 작고 가벼운 인사말이지만, 우리 사이를 가깝게 하고 우리의 하루를 기분 좋게 해 줍니다. 인사와 웃음은 아무리 많아도 과하지 않습니다. 이렇게 밝은 미소와 맑은 목소리로 하루를 즐겁게 시작해 봅니다.

