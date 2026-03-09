창간 80주년 경향신문

“급등락 장엔 관망도 투자”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

자산관리 전문가들은 9일 주식시장이 단기간에 급등락하는 '롤러코스터 장세'에선 숨 고르기도 유효한 투자 방법일 수 있다고 말했다.

현재는 자신이 보유한 전체 금융자산 중 국내 주식과 펀드, ETF 등의 비중이 얼마나 되는지 점검하는 것이 먼저라고 윤 팀장은 조언했다.

그는 "자산 포트폴리오에서 주식이나 투자 상품이 차지하는 비중이 70~80%라면 현재는 아무것도 하지 않고 가만히 있어야 하는 구간"이라며 "비중이 50% 미만이라면 분할매수를 추천한다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“급등락 장엔 관망도 투자”

입력 2026.03.09 20:19

수정 2026.03.09 20:21

펼치기/접기
  • 배재흥 기자

  • 기사를 재생 중이에요

전문가들, 소액씩 분할매수 조언

자산관리 전문가들은 9일 주식시장이 단기간에 급등락하는 ‘롤러코스터 장세’에선 숨 고르기도 유효한 투자 방법일 수 있다고 말했다.

윤종연 하나은행 Club1 도곡PB센터지점 PB팀장은 “지금 같은 장세에는 분할매수로 조금씩 투자를 하거나 아예 안정될 때까지 지켜보는 것이 좋다”고 말했다. 그러면서 “증시 변동폭이 크고 주가가 많이 내려갔을 땐 매수하고 싶다는 생각이 들 텐데 당장은 그 마음을 줄이고 아주 적은 금액만 분할매수하는 것이 맞다”고 덧붙였다.

현재는 자신이 보유한 전체 금융자산 중 국내 주식과 펀드, ETF(상장지수펀드) 등의 비중이 얼마나 되는지 점검하는 것이 먼저라고 윤 팀장은 조언했다. 그는 “자산 포트폴리오에서 주식이나 투자 상품이 차지하는 비중이 70~80%라면 현재는 아무것도 하지 않고 가만히 있어야 하는 구간”이라며 “비중이 50% 미만이라면 분할매수를 추천한다”고 말했다.

박양서 신한프리미어 PWM강남파이낸스센터 PB팀장은 현재 국제 정세와 증시 상황에 맞는 ‘호흡’이 필요하다고 강조했다. 박 팀장은 “실적이 받쳐줬던 기업들의 주가는 밸류에이션 문제가 없기 때문에 다시 올라올 것으로 본다”며 “불안정한 국제 정세로 주가가 많이 내린 종목을 담아도 좋지만, 투자를 잠시 멈추고 관망하는 것도 하나의 방법”이라고 말했다. 그러면서 “변동성이 큰 국면에서 고수익을 노리는 분도 있지만, 4월 중순이나 말까지 아예 쉬어가자는 분도 있다”고 분위기를 전했다.

중동 전쟁처럼 예측하기 어려운 변수에 대비하려면 평소 금융자산 배분이 중요하다는 조언도 나왔다.

정성진 KB국민은행 강남스타PB센터 부센터장은 “주식과 채권을 6 대 4 또는 5 대 5로 배분하는데 이 비율을 계속 조절해 나가는 것이 제일 어렵고 중요하다”며 “결국 욕심과의 싸움”이라고 말했다.

이날 코스피지수는 중동 사태로 유가가 폭등하면서 전장 대비 333.00포인트(5.96%) 내린 5251.87에 마감했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글