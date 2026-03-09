원화 환율 1500원 육박…심리적 마지노선 턱밑까지

금융위기 이후 17년 만에 1490원대 “전쟁 장기화 땐 고환율 지속 우려”

이란 사태 영향으로 국제유가가 폭등하면서 원·달러 환율이 9일 글로벌 금융위기 이후 17년 만에 1490원대로 치솟았다. 심리적 마지노선인 1500원 선 턱밑까지 위협한 것이다. 고유가 흐름이 이어질 경우 1500원대 고환율이 지속될 수 있다는 우려가 나온다.



이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 19.1원 오른 1495.5원에 주간거래를 마쳤다. 주간거래 종가 기준으로 글로벌 금융위기 당시인 2009년 3월12일(1496.5원) 이후 가장 높은 수준이다. 대미 관세 충격으로 환율이 크게 상승했던 지난해 4월9일(1484.1원) 종가도 넘어섰다.



환율은 16.6원 급등한 1493.0원으로 출발해 오전 한때 1499.2원까지 올라 1500원 돌파를 눈앞에 뒀다. 한국은행이 “현재 금리 및 환율이 중동 지역 리스크로 인해 우리 경제의 펀더멘털(기초여건)과 괴리돼 과도한 변동성을 보이고 있는 만큼 필요시 적절한 시장안정화 조치를 실시할 것”이라는 구두개입성 메시지를 낸 이후 상승폭이 줄었다.



장중 110달러를 돌파해 120달러 선까지 근접할 정도로 급등했던 국제유가 오름세가 오후 들어 다소 주춤해지자 환율도 1484.5원까지 떨어졌지만 마감 무렵엔 다시 상승폭을 키웠다.



미국·이스라엘의 이란 공습 이전인 지난달 26일 1425.8원까지 떨어졌던 원·달러 환율은 다시 오름세를 지속하고 있다. 중동 확전 우려에 따른 위험회피 심리 고조, 국제유가 급등이 달러 강세로 이어지고 있기 때문이다. 주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러 인덱스는 다시 99선을 웃돌고 있다. 환율은 지난 4일 야간거래에서도 한때 1500원을 넘겼다.



이민혁 KB국민은행 연구원은 “국제유가 상승은 원화에 직접적인 부담 요인”이라며 “한국은 에너지 순수입국인 만큼 유가 상승 시 수입 증가를 통해 경상수지 흑자가 축소될 수 있으며 이는 국내 달러 수급 여건을 악화시킬 수 있다”고 말했다.



시장에선 1500원대 고환율이 가시권에 들어왔다는 관측이 나온다.



소재용 신한은행 연구원은 “전쟁이 한 달을 넘기며 장기전으로 돌입하고 호르무즈 해협 봉쇄가 길어지면 환율이 1500원을 다시 쉽게 넘어설 수 있다”고 말했다. 박상현 iM증권 연구원은 “유가 추가 급등 시 환율이 1500원 선을 돌파할 가능성이 크다”며 “이란발 지정학적 리스크가 당분간 글로벌 외환시장의 블랙홀이 될 것”이라고 했다.

