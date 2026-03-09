5거래일에 서킷브레이커 두 번…‘강제청산’ 더 큰 파도 온다

유가 폭등·AI발 불안심리 덮쳐

코스피·코스닥 동반 폭락세

사이드카도 5거래일 중 4번씩

5일 ‘빚투’ 규모 역대 최대치

미수금 반대매매, 낙폭 키울 듯

미국과 이란 전쟁 영향으로 국제유가가 폭등하고 인공지능(AI)발 불안심리까지 더해지면서 9일 국내 증시가 급락했다. 하락장에 ‘빚투’ 반대매매도 잇따르면서 국내 증시의 충격파가 더 커질 수 있다는 우려가 나온다.



이날 코스피는 출발부터 ‘파랗게’ 질렸다. 개장 직후 프로그램 매매를 일시 중단하는 매도 사이드카가 발동됐고, 뒤이어 20분간 모든 거래를 중단하는 서킷브레이커도 발동됐다. 서킷브레이커가 발동된 이후 다시 개장했는데도 한때 전날보다 488.71포인트(8.75%) 폭락한 5096.16까지 밀렸다.



유가증권시장에 서킷브레이커가 발동된 것은 지난 4일 이후 3거래일 만으로, 역대 8번째다. 특히 코스피에 서킷브레이커가 한 달간 두 번 발동된 것은 코로나19 팬데믹으로 지수가 크게 흔들린 2020년 3월 이후 이번이 두번째였다.



‘사이드카’도 이날을 포함해 이달 5거래일간 코스피·코스닥 모두 4번씩 발동될 정도로 국내 증시의 변동성이 커지고 있다.



이날 국내 증시와 아시아 증시는 국제유가에 따라 휘청였다. 이날 오전 브렌트유가 배럴당 120달러에 근접하자 코스피는 8.5%, 일본 증시와 코스닥은 7.5% 넘게 급락했다. 이후 오후 들어 브렌트유가 100달러 중반까지 내려오면서 코스피와 코스닥도 각각 5.96%, 4.54% 하락 마감하며 낙폭을 줄였다.



오러클이 데이터센터 투자를 일부 철회했다는 소식도 전해지면서 AI 불안심리가 커진 것도 증시에 충격을 더했다.



이날 코스피 전 업종 중에선 삼성전자 등 반도체가 포함된 전기전자(-7.78%)가 가장 크게 하락했다. 시가총액 대형주 중에서도 피지컬 AI와 관련된 현대차(-8.32%)와 삼성전자(-7.81%), SK하이닉스(-9.52%) 등 반도체 관련 종목의 낙폭이 컸다. 한지영 키움증권 연구원은 “급락 사태를 만든 것엔 유가 폭등이 대부분을 차지하고 있기에 유가의 향방에 주목해야 한다”며 “중동 뉴스 등을 추적하면서 후행적으로 대응해야 하는 환경”이라고 말했다.



문제는 ‘빚투’에 따른 강제청산이 가속화되며 지수를 더 크게 끌어내릴 수 있다는 점이다. 금융투자협회에 따르면 지난 5일 기준 신용융자와 위탁매매 미수금(증거금을 내고 주식을 외상으로 구매한 금액)은 각각 33조6945억원, 2조1487억원으로 역대 최대치를 기록했다. 미수금은 지난달 말보다 일주일도 안 돼 두 배 가까이 늘었다.



신용융자와 미수금 모두 일정 기간 내 갚지 못하면 강제청산(반대매매)이 이뤄지고, 시장에 대거 매도물량이 풀리면서 시장의 낙폭을 키우게 된다. 지난 6일 반대매매 금액은 약 824억원으로 미국·이란 전쟁 이전보다 11배 넘게 불었다. 지난 5일 위탁매매 미수금 대비 강제청산 비율은 6.5%까지 급등했다. 김준영 iM증권 연구원은 “개인투자자들의 자금이 특정 테마나 종목으로 강하게 집중되는 ‘쏠림 현상’이 지수 전반의 변동성을 더욱 증폭시키는 주요 원인으로 작용하고 있다”며 “단기 상승폭이 컸던 만큼 하락 전환 시 낙폭이 크게 나타난다”고 말했다.

