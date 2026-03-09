민간 비축량도 2개월 뒤면 바닥…다가오는 ‘석유대란’ 공포

경유 오름폭 더 커 휘발유값 추월…국내 수입 물량의 70%가 중동산 수급 위기 땐 정부 비축유 즉시 방출…공정위, 정유사 담합 현장조사

서울 중랑구에 사는 프리랜서 김모씨(44)는 딸의 어린이집 등하원 때문에 차량을 운전할 수밖에 없다고 했다. 9일 김씨는 1800원대인 주유소를 찾아갔지만, 주유를 포기했다. 김씨는 “사람들이 다 검색해서 최대한 싼 곳을 찾아가는 것 같다”며 “기름값이 1800원대인 주유소는 줄이 너무 길어 도저히 엄두가 안 났다. 마냥 기다리고 있을 수 없어 1900원대인 다른 주유소에서 기름을 넣었다”고 말했다.



유가정보시스템 오피넷 자료를 보면, 이날 오후 3시 기준 전국 주유소의 ℓ당 평균 휘발유 가격은 전날보다 5.33원 오른 1900.65원으로 집계됐다. 전국 평균 휘발유 가격이 1900원을 돌파한 건 2022년 7월30일 이후 약 3년7개월 만이다. 경유 가격의 오름폭은 더 컸다. 이날 전국 주유소의 ℓ당 평균 경유 가격은 전날보다 6.11원 오른 1923.84원을 기록했다.



국내 원유 수입 물량의 약 70%는 중동에서 들여오는 것이고, 이 중 90%가량이 호르무즈 해협을 지나와야 한다. 그러나 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄됨에 따라 정유사들의 원유 비축 물량도 점차 줄고 있다. 정유업계 관계자는 “우리도 답답한 마음에 실시간으로 호르무즈 해협 선박 이동 상황을 확인하고 있다”며 “어떻게 해서든 중동이 아닌 다른 지역에서 가져오려 하고 비축유를 활용하는 방안도 고려하고 있다”고 말했다.



정부와 정유업계의 말을 종합하면, 민간 업계 비축량은 7300만배럴가량이다. 하루 약 100만배럴을 사용한다고 하더라도 2개월이면 바닥을 드러낼 수밖에 없다. 또 다른 정유업계 관계자는 “산술적으로 계산하면 80일가량이 나오는데 이는 사용량을 최소화한 것으로, 실제로는 2개월 정도로 봐야 한다”고 말했다.



공정거래위원회는 국내 주요 정유사 4곳의 담합 혐의를 포착해 현장조사에 착수했다. 업계에 따르면 공정위는 이날 SK에너지·GS칼텍스·S-OIL·현대오일뱅크 등에 대한 현장조사를 진행했다. 공정위 조사관들은 최근 국내 휘발유·경유값 급등이 정유사의 담합에 의한 것인지 살펴보는 것으로 전해졌다. 최근 중동 사태 영향으로 국제유가가 큰 폭으로 오른 것은 맞지만 오름폭이 지나치게 크다는 게 정부 판단이다. 통상 국제유가는 1~2주 시차를 두고 국내 휘발유·경유 가격에 반영된다. 이에 정유사가 수익 극대화를 위해 선제적으로 가격을 올렸다는 의혹도 제기된다. 공정위는 지난 6일부터 국내 주유소를 중심으로 담합 가능성을 모니터링하고 있다.



김 장관은 이날 오전 정유·주유업계가 참석하는 ‘중동 상황 대응본부’ 회의를 열어“정유사들이 국제유가 인상을 하루이틀 만에 국내 가격에 반영하면서 ‘오를 땐 빨리, 내릴 땐 천천히 움직인다’는 국민들의 믿음이 더 강해졌다”고 말했다. 김 장관은 이어 “비축유도 수급 위기 시 즉시 방출할 수 있도록 방출 계획을 철저히 준비 중에 있다”고 밝혔다.

