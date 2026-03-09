부친의 ‘그림자 실세’…폭력 통치 우려 시선도

모즈타바 하메네이는 누구

9일(현지시간) 새로운 이란 최고지도자로 선출된 모즈타바 하메네이는 권력의 핵심인 이슬람혁명수비대와 긴밀한 관계를 맺어온 인물이자 막후에서 영향력을 행사해온 ‘그림자 권력’으로 알려져 있다.



모즈타바는 1969년 이란 북동부 마슈하드에서 태어났으며 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자의 여섯 자녀 중 둘째다. 그는 1999년부터 시아파 신학의 중심 도시인 쿰의 신학교에서 보수 신학자들의 종교 교육을 받은 후 테헤란으로 돌아와 하메네이의 업무를 도운 것으로 알려져 있다.



모즈타바는 저명한 보수 정치인 골람 알리 하다드 아델의 딸 자흐라 하다드 아델과 결혼했다. 모즈타바의 부인과 아들은 지난달 28일 미국과 이스라엘의 공습으로 아버지 하메네이와 함께 사망했다.



혁명수비대 주요 인사들과 친밀

민병대 지휘 시위대 진압 이력도

수십년간 공식 직책 없이 영향력

모즈타바는 혁명수비대의 지지를 받는 인물이다. 그는 17세에 혁명수비대에 입대했으며 이란·이라크 전쟁에 참전하며 혁명수비대의 주요 인사들과 관계를 쌓아온 것으로 알려져 있다. 미 재무부는 2019년 모즈타바가 혁명수비대 사령관과 긴밀히 협력했다며 제재 대상에 올린 바 있다.



그는 공식적인 고위 직책을 맡지 않았지만 물밑에서 강한 영향력을 행사해온 것으로 알려져 있다. 영국 싱크탱크 채텀하우스가 2023년 발표한 보고서는 모즈타바에 관해 “아버지의 전폭적인 지원을 받아 최고지도자 사무실을 장악하고 이란 전반의 의사 결정에 깊이 관여하는 막후 인물로 부상했다”고 분석했다. 그는 2005년 대선 당시 강경파 마무드 아마디네자드의 당선을 돕고자 종교단체들에 자금을 뿌렸다는 의혹을 받기도 했다.



모즈타바는 미국의 제재에도 불구하고 페르시아만의 해운업과 1억3800만달러(약 2062억원)에 달하는 영국 소재 부동산을 보유하는 등 해외에서 수십억달러에 달하는 부를 축적해온 것으로 알려졌다.



모즈타바에 반대하는 이들은 그가 하메네이와 같이 반대 세력에 대한 폭력적 진압을 이어갈 것이라고 보고 있다. 그는 2009년 대선 결과에 불복한 시민들의 ‘녹색운동’ 당시 혁명수비대 산하 바시지 민병대를 직접 지휘해 시위대를 진압한 것으로 알려져 있다. 당시 시위대는 강경 진압을 비판하며 그의 죽음을 외치기도 했다.



모즈타바는 공개 석상에 모습을 드러낸 적이 없어 그의 사진이나 영상도 극히 제한적으로 공개돼왔다. 뉴욕타임스는 그의 성격이나 정치적 성향 등이 알려진 바가 없다며 “이란 내부에서도 모즈타바는 다소 수수께끼 같은 인물”이라고 분석했다.



다만 그는 최고위 성직자 ‘아야톨라’가 아닌 중간 계급의 성직자인 ‘호자톨레슬람’ 신분으로 알려져 있어 향후 최고지도자 자격에 관한 의문이 제기될 수 있다. 하지만 아버지 하메네이 역시 1989년 선출될 당시 아야톨라가 아니었으나 정치적 합의를 통해 최고지도자로 추대됐다.

