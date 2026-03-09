트럼프, 모즈타바 택한 이란에 “맘에 안 들어”…‘참수 작전’ 관측도

미 현지언론 인터뷰선 “미 승인 못 받은 이란 지도자, 오래 못 갈 것”

이란 ‘강경 대응’ 형국에 장기전 가능성…지상전 임박 상황은 아냐

이란이 9일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령의 반대에도 모즈타바 하메네이를 차기 최고지도자로 선출한 것은 결사 항전 의지를 드러내며 정면 대결을 택한 것이란 분석이 나온다. 트럼프 대통령이 언급해온 ‘베네수엘라 모델’이 물 건너간 분위기가 되면서 미·이란 전쟁이 장기전으로 흐를 가능성이 커졌다.



트럼프 대통령은 그동안 모즈타바가 차기 최고지도자로 유력하다는 보도에 대해 “(아야톨라 알리) 하메네이의 아들은 받아들일 수 없다”거나 “하메네이의 아들은 경량급”이라며 강한 거부감을 드러내왔다. 트럼프 대통령은 “지도자가 되고 싶어 하는 것처럼 보이는 모든 사람은 결국 죽음을 맞는다”며 입맛에 맞지 않는 최고지도자가 선출될 경우 또다시 표적으로 삼을 수 있다고도 시사한 바 있다.



트럼프 대통령은 모즈타바 선출 소식에 당장은 말을 아끼고 있다. 폭스뉴스에는 “마음에 들지 않는다”, 타임스오브이스라엘에는 “어떻게 될지 지켜보자” 같은 반응만 보인 것으로 전해졌다. 다만 모즈타바 선출 소식이 공개되기 전 ABC방송 인터뷰에서 “우리의 승인을 받지 않으면 그(이란의 새 최고지도자)는 오래가지 못할 것”이라고 말한 데 비춰보면 모즈타바를 상대로 한 ‘참수 작전’ 가능성도 있다는 관측이 나온다.



특히 모즈타바는 아버지 하메네이 못지않은 강경파로 평가되는 만큼 트럼프 대통령이 언급해온 ‘베네수엘라 모델’과는 동떨어진 인물로 꼽힌다. 트럼프 대통령은 니콜라스 마두로 대통령 축출 이후의 베네수엘라 사례처럼 기존 정권 구성원 중 미국에 유화적인 인물이 과도적으로 지도자 역할을 맡는 것이 미국에 유리할 것이란 인식을 드러내왔다. 앨릭스 바탄카 미 중동연구소 선임연구원은 “모즈타바의 권력 승계는 기존 체제를 그대로 유지하는 것”이라며 “미국이 막대한 군사작전을 감행해 86세 지도자를 제거했는데 더 강경한 그의 아들이 뒤를 잇는 것은 미국에 큰 굴욕”이라고 평가했다.



로이터통신은 모즈타바 선출을 두고 “이란 지도부가 타협 가능성을 완전히 차단하고 대결, 복수, 인내 외에는 다른 길이 없다고 판단했다는 분명한 메시지를 전달한 것”이라며 “이는 전쟁 양상을 뒤바꾸고 중동을 넘어 광범위한 파장을 일으킬 수 있는 위험한 선택”이라고 보도했다. 이란이 자국의 후계 구도에 관여하겠다는 의지를 내비쳐온 트럼프 대통령에 맞서는 길을 택했다는 것이다.



트럼프 대통령이 이란을 상대로 지상군 투입 카드를 꺼내 들지에 관심이 쏠린다. 열흘째 이어지는 공습에도 이란 신정체제에 근본적인 균열 조짐이 나타나지 않는다는 점에서 미·이스라엘의 원거리 공습 작전의 한계가 드러나고 있다는 평가도 나온다. 뉴욕타임스는 “급속도로 확산하는 전쟁에서 벗어날 출구는 보이지 않는다”고 전했다.



다만 오는 11월 중간선거가 다가오는 시점에 지상군을 투입하는 것은 트럼프 정부에도 큰 부담이 되기에 지상전이 임박한 상황은 아니라는 관측에 무게가 실린다. 트럼프 대통령의 핵심 지지층인 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 진영에서도 미국이 이란과의 전쟁 ‘수렁’에 빠져드는 것을 우려하는 목소리가 커지는 상황에서 트럼프 정부는 이번 전쟁을 “끝없는 전쟁이 아니다”라고 강조해왔다.

