조국 “민주당 합당 반대파, 또 저열한 공격 땐 연대 어렵다”

송영길 ‘호남 이삭줍기’ 발언 놓고 “혁신당 후보 모욕·폄훼 멈추시라” 본인 출마설엔 “정해진 게 없다”

조국 조국혁신당 대표(사진)가 9일 6·3 지방선거에 더불어민주당과 호남에서 경쟁하고 이외 지역에선 연대하겠다면서도 “저열한 공격이 또 벌어진다면 연대도 어려울 것”이라고 말했다. 자신의 출마와 관련해선 “정해진 게 없다”면서 “정치인이기에 선거에 출마해 복귀하는 건 너무 당연하지 않겠나”라고 했다.



조 대표는 이날 국회에서 열린 창당 2주년 기자간담회에서 “6월 지방선거를 통해 혁신당 풀뿌리 조직을 만들고 강화하는 게 목표이기 때문에 가능한 한 후보를 많이 낼 생각”이라고 밝혔다.



조 대표는 정청래 민주당 대표가 전날 기자회견에서 양당 간 ‘승리하는 연대’를 강조한 데 대해 “전적으로 동의하고, 환영한다”고 밝혔다. 그러면서도 “연대의 전제는 상대에 대한 존중”이라며 “정 대표의 전격적 합당 제안 후 민주당 내 합당 반대파가 저와 당에 대해 무차별 공격을 가했다. 이런 부류의 저열한 공격이 또 벌어진다면 연대도 어려울 것”이라고 말했다.



조 대표는 송영길 전 민주당 대표가 최근 혁신당을 향해 “호남에서 이삭줍기 말고 영남으로 가라”고 발언한 것을 두고 “혁신당의 호남 출마자들이 어떻게 이삭인가”라며 “모욕과 폄훼를 멈추시라”고 했다. 그는 “혁신당 후보들은 지난 총선 시기 송 전 대표께서 손잡은 극우 인사 변희재·최대집씨보다 훨씬 훌륭한 후보들”이라며 불쾌감을 표했다.



조 대표는 합당 반대파인 강득구 민주당 최고위원이 2028년 총선에서 자신의 지역구에 혁신당 후보를 낼 수 있다는 조 대표 발언에 “정치적으로 매장시키겠다는 뜻”이라고 반발한 데 대해선 “집권당 최고위원이 영세 정당 대표 한마디에 예민해지신 것 아닌가 싶다”며 “총선에서 어느 지역구에 어느 후보를 낼 것인지는 저희가 결정하지, 강 최고위원의 허가를 받을 사안이 아니다”라고 맞받았다.



조 대표는 국회의원 재보궐선거 출마 등 자신의 거취와 관련해선 “정해진 게 없다”며 “정치인이기에 선거에 출마해 복귀하는 건 너무 당연하지 않겠나”라고 말했다. 정치권에선 출마 지역으로 전북 군산·김제·부안갑, 경기 평택을 등이 거론된다.



조 대표는 “혁신당은 정부가 재입법예고한 검찰개혁 수정안에 박수칠 수 없다”며 공소청 설치법안에서 대-고등-지방공소청으로 이어지는 3단 구조를 공소청-지방공소청 2단 구조로 바꿔야 한다고 주장했다. 그는 “입법의 최종 권한은 국회에 있기 때문에 대통령의 생각을 존중하면서도 검찰개혁을 열망했던 국민들의 의지가 반영된 수정은 필요하지 않나 생각한다”며 “최소 범위 내라도 수정이 필요하다”고 말했다.

