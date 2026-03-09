국제유가 110달러 돌파…금융시장 ‘블랙 먼데이’

WTI·브렌트유 30%가량 폭등 코스피, 또 ‘서킷브레이커’ 발동 환율, 17년 만에 1490원대 마감

미국·이스라엘과 이란 간 무력 충돌이 장기화될 조짐이 보이면서 국제유가가 심리적 저항선인 배럴당 100달러를 단숨에 돌파했다. 원·달러 환율은 9일 금융위기 이후 17년 만에 1490원대로 마감했으며, 코스피지수는 6%가량 급락했다. 아시아 증시도 모두 하락하면서 금융시장 충격이 커지고 있다.



서부텍사스산원유(WTI) 선물은 9일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 전 거래일보다 30% 넘게 폭등해 장중 배럴당 119.48달러까지 상승했다. WTI가 100달러를 훌쩍 넘어선 것은 러시아·우크라이나 전쟁으로 유가가 가파르게 올랐던 2022년 7월 이후 처음이다. 브렌트유도 28% 넘게 상승해 장중 119달러를 기록했다. 국내 평균 휘발유 가격도 이날 4년 만에 처음으로 1900원을 돌파했다.



이날 코스피는 전 거래일 대비 333포인트(5.96%) 내린 5251.87에 마감했다. 장중 한때 8.75% 폭락하며 5100선 아래로 밀려나기도 했다. 급격한 내림세에 개장 6분 만에 기관의 프로그램 매매를 일시정지하는 ‘매도 사이드카’가 나왔다. 이후에도 전장 대비 8% 이상 떨어진 상태가 지속되자 모든 주식 거래를 20분간 중단하는 ‘서킷브레이커’가 3일 만에 또 발동됐다.



외국인과 기관이 각각 2조원, 1조원 넘게 매물을 쏟아내며 지수를 끌어내렸다. 삼성전자 주가는 -7.81%, SK하이닉스는 -9.52%를 기록했다.



코스닥지수도 52.39포인트(4.54%) 내린 1102.28에 장을 마쳤다.



원화 가치도 가파르게 떨어졌다. 이날 서울 외환시장 주간거래에서 원·달러 환율은 전장보다 19.1원 오른 달러당 1495.5원에 마감했다. 이는 글로벌 금융위기 때인 2009년 3월12일(1496.5원) 이후 17년 만에 가장 높은 수준이다. 환율은 장중 한때 1499원까지 올랐다가 외환당국의 “필요시 적절한 시장 안정화 조치를 실시할 것”이란 메시지 이후 상승폭이 줄었다.



이날 아시아 증시도 급락했다. 일본 닛케이지수는 전날보다 5.2% 급락했으며, 대만 가권지수도 4.42% 하락 마감했다. 중국의 상하이종합지수와 선전종합지수, 홍콩 항셍지수도 모두 약세를 보였다. 미국 증시의 주요 지수 선물도 하락했다.

