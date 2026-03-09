이란 최고지도자에 하메네이 차남 모즈타바…강력 저항 메시지

혁명수비대 “완전한 복종” 성명 서방에 대한 강경 정책 계승할 듯

미국·이스라엘의 공습으로 사망한 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 뒤를 이어 차남 모즈타바 하메네이(56·사진)가 차기 최고지도자로 선출됐다. 강경 이슬람혁명수비대를 등에 업은 모즈타바의 최고지도자 선출은 미국에 대한 강력한 저항의 메시지이며, 이란 신정체제의 건재함을 보여주기 위한 것이라는 분석이 나온다.



이란 최고지도자를 선출하는 헌법 기구인 전문가회의는 9일(현지시간) 모즈타바를 차기 최고지도자로 결정했다고 밝혔다. 지난달 28일 미·이스라엘의 공습으로 하메네이가 숨진 지 9일 만이다. 모즈타바는 1979년 이슬람혁명으로 건립된 이슬람공화국의 세 번째 최고지도자다.



이슬람혁명수비대는 성명을 내고 “최고지도자의 신성한 명령을 수행하는 데 있어 완전한 복종과 희생을 다할 준비가 돼 있다”며 충성을 표했다.



하메네이 사후 실권자로 알려진 최고 안보 책임자 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장은 “적들이 하메네이를 암살해 나라를 파멸로 몰아넣으려는 계략을 꾸몄음에도 모즈타바는 합법적 절차를 통해 선출됐다”며 모든 정치 세력이 새 최고지도자를 중심으로 단결할 것을 촉구했다. 마수드 페제시키안 대통령과 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장도 모즈타바의 승계를 환영했다.



이란 국영방송은 지도자 선출 후 이란이 이스라엘을 향해 미사일을 발사했다면서 “당신을 위해 봉사하겠다. 세예드(이슬람의 존칭) 모즈타바”라고 적힌 발사체 사진을 공개했다.



“부친보다 더 강경” “과도기적 인물 불과” 해외 평가 갈려



월스트리트저널은 하메네이의 아들이 최고지도자로 정해진 것에 대해 “도널드 트럼프 미 대통령이 이란 정권을 굴복시키려고 기울여온 노력이 실패했음을 보여준다”며 “모즈타바의 등장은 온건파와 개혁파를 제치고 강경파가 국가를 확실히 장악했다는 뜻”이라고 평가했다.



신정체제 권력의 정점에 선 모즈타바는 국내 정치, 국방, 외교, 안보 정책의 최종 결정권을 쥐게 된다. 모즈타바가 하메네이의 지근거리에서 실질적 영향력을 행사한 ‘문고리 권력’이자 막후 실세로 군림해왔다는 점에서 서방에 대한 강경 정책을 계승할 것으로 보인다. 사남 바킬 채텀하우스 중동·북아프리카 책임자는 “국내에서는 억압, 국제적으로는 저항이라는 기존 전략을 지속할 것”이라고 전망했다.



버락 오바마 행정부 시절 이란 담당 외교관이었던 이란 전문가 엘런 아이어는 “모즈타바는 아버지보다 강경하고 극단적인 인물”이라며 “이번 공격에 대해 실행할 보복이 많을 것”이라고 말했다. 모즈타바는 미·이스라엘의 공격으로 아버지뿐 아니라 어머니, 아내, 아들을 잃었다.



모즈타바의 역할은 당분간 제한적일 것이라는 평가도 나온다. 카림 사자드푸르 카네기 국제평화재단 선임연구원은 “그는 통치가 아닌 생존에 집중하고 있다. 이란의 과도기적 인물에 불과할 것”이라고 전망했다.



모즈타바는 당장 미·이스라엘의 암살 위협에 직면해 있다. 이스라엘은 대이란 공습 중에 모즈타바가 이미 부상을 입은 것으로 파악하고 있다고 타임스오브이스라엘은 전했다.



이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관은 “이란 정권이 임명하는 어떤 지도자든 명백한 제거 대상이 될 것”이라고 말했다. 앞서 트럼프 대통령도 “하메네이의 아들은 용납할 수 없다”고 말한 바 있다.



정당성을 둘러싼 논란은 모즈타바 앞에 놓인 또 다른 난관이다. 팔레비 왕조를 무너뜨리고 건립된 이슬람공화국에서 권력 세습은 금기시된다. 하메네이는 생전에 아들이 후계자가 되길 원치 않는다는 뜻을 주변에 전했다고 뉴욕타임스가 보도했다. 아울러 지난 1월 반정부 시위를 유혈진압한 하메네이의 아들이란 점에서 시민의 저항에 직면할 수 있다. 테헤란에서 일부 시민들은 창문을 열고 “모즈타바에게 죽음을!”이란 구호를 외쳤다.



일각에서는 모즈타바가 무함마드 빈살만 사우디아라비아 왕세자처럼 개혁 정책을 추진할 수 있다고도 본다. 포린폴리시는 “역설적이게도 강한 신념을 가진 것으로 알려진 지도자가 (상대와) 타협하는 데 가장 유리한 위치에 있을 수 있다. 약하다는 비난을 받을 가능성이 작기 때문”이라고 분석했다.

