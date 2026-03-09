10일부터 장애인도 ‘에버랜드 온라인 할인 예매’ 가능

‘장애인 정보’ 민간개방 1호 시행 현장 확인 절차 없애 불편 해소

앞으로 장애인이 현장에서 줄을 서지 않고 온라인으로도 에버랜드 할인 혜택을 받을 수 있게 된다. 정부가 공공이 보유한 ‘장애인 등록 정보’를 민간 서비스와 연계했기 때문이다.



보건복지부는 9일 ‘장애인 정보 민간개방 1호 서비스’를 10일부터 개통한다고 밝혔다. 장애인이 본인 정보 활용에 동의하면 에버랜드 이용권을 온라인으로 예매하면서도 장애인 할인 혜택을 받을 수 있게 된다. 지금까지는 민간사업자가 제공하는 할인 서비스를 받으려면 현장에서 장애인등록증을 제시해야만 했다.



이번 조치는 공공이 보유한 장애인 등록 정보를 본인 동의를 받고 민간이 확인·활용할 수 있도록 한 첫 사례다. 2024년 복지부는 장애인 정보 활용 제한에 따른 불편을 해소하기 위해 장애인이 서비스 이용에 필요한 본인 정보 활용에 동의하는 경우 민간사업자도 장애인 정보를 확인할 수 있도록 ‘장애인복지법 시행령’을 개정했다. 이를 근거로 지난해 8월부터 행정안전부, 삼성물산(리조트 부문)과 함께 민간개방 사업을 추진해왔다. 이용자는 온라인 예매 시 본인 정보 활용에 한 번만 동의하면 별도의 증빙서류 제출 없이 즉시 장애 여부를 확인받을 수 있다.



이번 조치로 에버랜드 이용권을 예매하는 장애인은 정상가 대비 40% 할인 혜택을 온라인에서 적용받는다. 또 워터파크인 캐리비안 베이 역시 휴장 기간이 끝나는 오는 4월18일 개장에 맞춰 온라인 할인 예매 시스템을 도입할 예정이다. 캐리비안 베이는 25% 할인율이 적용된다.



정부는 에버랜드 사례를 시작으로 장애인 정보의 민간개방 범위를 단계적으로 넓힌다. 영화관, 공연장, 스포츠 관람 등 장애인 할인을 제공하는 다양한 여가시설과 협의해 온라인 감면 혜택을 확산시킨다는 계획이다.



다만 서비스를 도입하려는 민간사업자는 안전한 개인정보 관리체계 등 정부가 정한 요건을 갖춰야 한다. 복지부는 “개인정보 보호 등의 문제로 제한되었던 장애인의 여가 활동 접근성을 크게 개선했다는 점에서 의의가 크다”고 밝혔다.

