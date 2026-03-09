인천시민들~ ‘상자텃밭’ 가꾸며 도시 농부 되어 보실래요?

17일부터 2200세트 선착순 분양

인천시가 친환경 먹거리 생산과 농업체험 등 도시농업을 해볼 수 있는 상자텃밭 2200세트를 선착순 분양한다.



인천시 농업기술센터는 17일 오전 10시부터 19일 오후 4시까지 사흘간 상자텃밭 신청 사이트에서 상자텃밭을 선착순 분양한다고 9일 밝혔다. 상자텃밭은 신청할 때 입력한 주소지로 배송된다.



농업기술센터는 최종 대상자를 선정한 후 4월13일부터 17일까지 5일간 배송할 예정이다.



올해 분양하는 상자텃밭은 개인 1700세트, 단체 500세트 등 2200세트이다. 개인은 2세트로, 인천에 주소지를 두고 거주하는 시민이면 누구나 신청할 수 있다. 지난해 분양받은 시민은 제외된다.



어린이집이나 공공기관, 사회복지시설, 교육기관 등 단체는 5∼10세트까지 가능하다. 신청자는 한 세트에 5000원의 자부담금을 내야 한다. 인천시 농업기술센터가 보급하는 상자텃밭은 시중에서 4만~5만원에 판매되고 있다.



상자텃밭은 바퀴가 달려 이동하기 쉽고, 심지가 있어 물을 가끔만 줘도 된다. 농업기술센터는 상자텃밭과 함께 배양토, 상추 모종, 안내 책자도 함께 보내줄 예정이다.



농업기술센터는 시민들이 아파트 베란다와 주택 옥상에서 간단하게 채소를 키워 볼 수 있도록 유튜브에 텃밭 만들기 안내 영상을 게시했다.



이희중 인천시 농업기술센터 소장은 “많은 시민이 상자텃밭 가꾸기에 참여해 건강한 먹거리와 일상의 소소한 행복을 얻길 바란다”고 말했다.

