창간 80주년 경향신문

여름 장마에 강한 초당옥수수 국산 신품종 나왔다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

여름 장마에 강한 초당옥수수 국산 신품종 나왔다

입력 2026.03.09 20:57

경북도, 우량 품종 ‘청밀옥’ 개발

경상북도농업기술원이 개발한 초당옥수수 신품종 ‘청밀옥’. 경북도 제공

경상북도농업기술원이 개발한 초당옥수수 신품종 ‘청밀옥’. 경북도 제공

국내 초당옥수수 재배가 수입 종자에 의존해온 가운데 경북도가 국산 신품종 개발에 성공했다.

경상북도농업기술원은 소비자 기호 변화에 대응해 초당옥수수 품종 육성 연구를 추진한 결과 신품종 ‘청밀옥(사진)’을 개발해 최근 국립종자원에 품종보호 출원했다고 9일 밝혔다.

초당옥수수는 일반 옥수수보다 당도가 2~3배 높아 아삭한 식감과 풍부한 과즙이 특징이다. 생으로 먹거나 굽고 찌는 등 다양한 방식으로 소비되며, 열량은 100g당 90㎉ 수준으로 낮고 식이섬유와 미네랄이 풍부해 여름철 간식으로 인기가 높다.

또 재배기간이 80~90일로 찰옥수수보다 약 15일 짧아 이모작에 유리하다는 장점도 있다. 5월 조기 출하 시 이삭당 2000원 수준의 높은 가격을 형성하고 6~7월에는 찰옥수수보다 약 2배 높은 1200원 정도에 거래되는 신소득 작물로 주목받고 있다.

하지만 국내에서 재배되는 초당옥수수는 대부분 수입 종자에 의존하고 있다. 종자 가격은 2000립 기준 5만~10만원으로 비싸고 해마다 수입 물량도 일정하지 않아 원하는 품종의 종자를 확보하기 어려운 문제가 있었다. 장마철 쓰러짐 피해가 잦은 국내 기후에 맞는 국산 품종 개발 필요성도 꾸준히 제기돼왔다.

경북농기원은 이러한 문제를 해결하기 위해 2021년 교잡종 육성 연구를 시작해 전국 6개 지역에서 2년간 재배 시험과 식미 검정을 거쳐 청밀옥을 개발했다.

청밀옥은 이삭 길이가 21.8㎝로 길고 수입 품종보다 쓰러짐에 강한 것이 특징이다. 키는 193㎝로 비교적 큰 편이지만 수확 시 허리를 깊이 숙이지 않아도 작업이 가능해 농작업 부담을 줄일 수 있다.

조영숙 경북농기원장은 “청밀옥은 이삭이 큰 대과종으로 가공용 이용성이 우수하고 이모작 재배에 적합한 우량 품종”이라며 “농가 소득 향상에 도움이 되도록 개발된 신품종을 조기에 보급하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글