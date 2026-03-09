창간 80주년 경향신문

서초구, 대규모 사업장 대상 ‘찾아가는 금연클리닉’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

서울 서초구는 '2026년 대규모 사업장 이동금연클리닉'을 이달부터 운영한다고 9일 밝혔다.

이동금연클리닉은 사업장을 찾아가 금연상담과 건강관리 프로그램을 제공하는 서비스다.

특히 올해는 궐련형·액상형 등 전자담배에 대한 맞춤형 상담과 체력 인증제를 결합한 건강관리 프로그램을 강화했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

서초구, 대규모 사업장 대상 ‘찾아가는 금연클리닉’

입력 2026.03.09 20:58

  • 주영재 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 서초구는 ‘2026년 대규모 사업장 이동금연클리닉’을 이달부터 운영한다고 9일 밝혔다.이동금연클리닉은 사업장을 찾아가 금연상담과 건강관리 프로그램을 제공하는 서비스다. 특히 올해는 궐련형·액상형 등 전자담배에 대한 맞춤형 상담과 체력 인증제를 결합한 건강관리 프로그램을 강화했다.

구는 이날 대한무역투자진흥공사(코트라)를 시작으로 25일 LG전자·LG에너지솔루션, 4월 기아자동차 등 지역 내 300인 이상 대규모 사업장을 차례로 방문해 금연 프로그램을 운영한다. 사업장별로 6개월간 총 5회차로 구성된다.

1차 통합 운영에서는 금연 등록을 진행하고, 체력을 측정한다. 2~4차 집중 상담에서는 금단 증상 관리와 함께 전자담배 사용 습관 점검·개선을 위한 금연상담 부스를 운영한다. 5차 최종 평가에서는 금연 성공 여부를 확인하고, 사후 체력 측정으로 변화 정도를 평가한다.

6개월 금연 성공 시 ‘손목닥터9988’ 연계 최대 1만9000포인트를, 체력 인증등급 향상 시 최대 1만포인트를 지급해 1인당 최대 2만9000포인트의 혜택을 제공한다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글