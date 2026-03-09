창간 80주년 경향신문

영등포구 “서울시, 아파트 방음벽 규제 완화해달라”

본문 요약

서울 영등포구가 재개발·재건축 등 정비사업지 내 신축 아파트 방음벽 높이 기준을 완화해달라고 서울시에 건의했다고 9일 밝혔다.

구에 따르면 양평 신동아 아파트 재건축을 비롯해 신길 역세권 재개발 단지 내 방음벽은 13.5~19.5m 수준인데, 주민들은 높은 벽으로 인한 일조권과 조망권 침해 등 민원을 제기 중이다.

구는 고성능 창호 및 차음 기술 발전 등을 고려할 때 필로티를 제외한 모든 층이 실내 소음도 기준을 만족하고, 환기 설비 기준을 충족한다면 방음벽 설치 의무를 완화하자는 입장이다.

영등포구 “서울시, 아파트 방음벽 규제 완화해달라”

입력 2026.03.09 20:58

  류인하 기자

서울 영등포구가 재개발·재건축 등 정비사업지 내 신축 아파트 방음벽 높이 기준을 완화해달라고 서울시에 건의했다고 9일 밝혔다. 현재의 높이 기준이 지나치게 과도해 주민들의 일조권과 조망권 등을 침해한다는 이유에서다.

현재 아파트 소음 방지를 위한 방음벽 설치 기준은 1~5층은 실외 소음도 65㏈ 미만, 6층 이상은 실내 소음도 45㏈ 이하를 충족해야 한다. 방음벽 또는 방음림 등 방음시설 설치도 필수 사항이다.

구에 따르면 양평 신동아 아파트 재건축을 비롯해 신길 역세권 재개발 단지 내 방음벽은 13.5~19.5m 수준인데, 주민들은 높은 벽으로 인한 일조권과 조망권 침해 등 민원을 제기 중이다.

구는 고성능 창호 및 차음 기술 발전 등을 고려할 때 필로티를 제외한 모든 층이 실내 소음도 기준(45㏈)을 만족하고, 환기 설비 기준을 충족한다면 방음벽 설치 의무를 완화하자는 입장이다.

최호권 영등포구청장은 “주민의 생활 여건과 도시 미관을 함께 고려한 균형 있는 규제 개선을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

댓글