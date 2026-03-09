이란 외교장관 “러시아 다방면 지원…지상전 역량도 충분”

전투 의지 재확인…정권 교체 언급 트럼프엔 “간섭 허용 않을 것”

아바스 아라그치 이란 외교장관(사진)이 미국·이스라엘과의 전쟁이 영구히 종료되기 전까지 전투를 계속하겠다고 밝혔다. 러시아가 미군에 관한 정보를 이란에 제공하고 있다는 보도에 대해서는 “이란과 러시아의 협력은 새로운 일이 아니다”라고 말했다.



아라그치 장관은 8일(현지시간) 공개된 미 NBC 인터뷰에서 “전쟁의 영구적인 종결이 필요하다”며 “그것이 실현되지 않는 한 우리 국민과 안보를 위해 계속 싸워야 한다”고 말했다. 그는 미·이스라엘이 지난해 6월 ‘12일 전쟁’을 끝내기 위해 이란과 체결했던 휴전을 파기했다면서 “그러고도 이제 와서 휴전을 요구하고 있다”고 했다.



그는 휴전 조건에 관한 질문에 “우리는 아직 그 단계에 와 있지 않다”며 “지난번에는 휴전을 받아들였지만 이번 상황은 상당히 다르다”고 말했다.



아라그치 장관은 이란이 러시아의 지원을 받고 있느냐는 진행자 질문에 “이란과 러시아의 협력은 새로운 것이 아니며 비밀도 아니다”라고 답했다. 그러나 러시아가 미군 자산의 위치 정보를 제공하고 있는지에 관해서는 “그들은 여러 방면에서 우리를 돕고 있다. 그에 관한 구체적인 정보는 가지고 있지 않다”며 즉답을 피했다.



NBC는 지난 6일 러시아가 미 군함 등 중동 내 미군 위치에 대한 정보를 이란에 주고 있다고 보도했다.



아라그치 장관은 ‘이란이 미 본토에 도달하는 미사일을 곧 보유하게 될 것’이라는 도널드 트럼프 미 대통령의 발언은 사실이 아니라고 반박했다. 그는 “우리는 미사일을 만들 능력이 있지만 전 세계 누구도 이를 위협으로 느끼지 않도록 사거리를 2000㎞ 미만으로 제한해왔다”고 주장했다.



아라그치 장관은 트럼프 대통령이 이란군이 지상전을 할 수 없을 정도로 붕괴하면 미 지상군을 투입할 수 있다는 취지로 말한 것에 대해서도 “현재로서는 그런 상황이 아니다. 당분간 우리는 지상전을 수행할 충분한 역량을 갖고 있다”고 말했다. 이어 “우리 영토로 들어오는 어떤 적이든 싸우고 파괴할 용감한 군인들이 있다”고 덧붙였다.



아라그치 장관은 이란이 걸프 지역 국가들을 공격해 피해가 커지고 있다는 지적에 대해선 “불행하게도 우리는 이웃 국가들에 있는 미국의 군 기지와 시설, 자산을 공격하는 것”이라면서 이웃 국가를 일부러 공격한 것은 아니라고 주장했다. 마수드 페제시키안 이란 대통령이 지난 7일 걸프 지역에 사과한 이유는 “미국의 침략과 우리의 보복으로 인해 그들이 겪은 불편함 때문”이라고 덧붙였다.



이란의 차기 최고지도자 선출 과정에 관여하고 싶다는 트럼프 대통령의 언급을 두고는 “누구도 우리 국내 문제에 간섭하는 것을 허용하지 않을 것”이라고 못 박았다.

