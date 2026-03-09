삼성 상반기 공채, 10일 지원 시작

계열사 18곳…“향후 5년간 6만명”

삼성그룹이 10일부터 올해 상반기 신입사원 공개채용을 실시한다.



9일 삼성에 따르면 이번 공채 참여 회사는 삼성전자를 비롯해 삼성물산, 삼성바이오로직스, 삼성바이오에피스, 삼성생명, 삼성디스플레이, 삼성SDI, 삼성전기, 삼성SDS, 삼성화재, 삼성증권, 삼성자산운용, 삼성중공업, 삼성E&A, 제일기획, 에스원, 삼성글로벌리서치, 삼성웰스토리 등 18곳이다.



채용 절차는 3월 직무적합성 평가와 4월 삼성직무적성검사(GSAT), 5월 면접, 건강검진 순으로 진행된다. 공채 지원은 17일까지 삼성 채용 홈페이지 삼성커리어스에서 하면 된다.



삼성은 향후 5년간 6만명을 채용해 미래 성장사업을 육성하고 청년 일자리를 창출한다는 계획이다. 특히 반도체와 인공지능(AI), 바이오, 배터리, 디스플레이 등 첨단산업 부문에서 투자와 청년 채용을 늘린다는 구상이다.



이재용 삼성전자 회장도 지난해 8월 대통령실에서 진행된 경제단체 및 기업인 간담회에서 “국내에서 지속적으로 양질의 일자리를 창출하고 고부가가치 산업을 육성할 수 있게 관련 투자를 지속하겠다”고 밝힌 바 있다.



삼성은 1957년부터 70년째 신입사원 공채를 실시하고 있으며, 4대 그룹 중 유일하게 신입사원 공채제도를 유지 중이다. 또한 삼성은 마이스터고 학생들을 대상으로 한 채용연계형 인턴제도를 운영하고, 전국기능경기대회 우수 입상자를 기술 인재로 채용하는 등 청년 일자리 창출을 지속해오고 있다고 밝혔다.

