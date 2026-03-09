중동 수출 막히고 유가 올라 ‘이중고’…중기 “이윤은커녕 적자 폭만 커진다”

운송 차질·대금 결제 지연 피해에 비용 늘고 소규모일수록 환차손도 식품업계 “가격 인상 어려워 난감”

중동 사태로 국제유가와 원·달러 환율이 급등하면서 국내 중소기업들의 경영난이 현실화하고 있다.



일부 수출기업은 이미 운송 차질과 대금 결제 지연을 겪고 있는 데다, 연료비와 운송비·원자재 가격이 연쇄적으로 상승하면서 이중고에 처해 있다. 밀과 팜유 등 주요 원자재를 수입에 의존하는 식품업계도 한숨이 깊어지고 있다.



9일 중소벤처기업부에 따르면 중동지역에 수출하는 중소기업은 총 1만3956곳으로, 전체 수출 중소기업의 14.2% 수준이다. 중동 수출은 아랍에미리트연합(UAE)과 사우디아라비아 비중이 큰데 이스라엘과 이란 수출 기업도 각각 2115곳, 511곳 있어 중동 전쟁이 격화하면서 타격이 불가피할 것으로 보인다.



중동으로 수출하는 중소기업들의 피해는 속속 나타나고 있다. 중기부는 지난달 28일부터 중동 국가 수출 피해·우려 사항을 접수 중인데 지난 5일까지 64건에 달했다.



이 중 ‘운송 차질’이 71.0%(22건)로 가장 많았다. 이어 ‘대금 미수금’ 38.7%(12건), ‘물류비 증가’ 29.0%(9건), ‘출장 차질’ 16.1%(5건), ‘계약 보류’ 12.9%(4건) 등의 순이었다.



중소기업이 직격탄을 맞는 것은 수출길이 막힌 탓도 있지만, 당장 국제유가와 환율 상승 등으로 인한 비용 부담 영향이 크다. 유가 상승은 생산비와 물류비 부담을 동시에 끌어올린다.



원유 선물계약이나 장기 구매계약 등으로 비상상황에 대비하는 대기업과 달리 자금 등 ‘기초체력’이 약한 중소기업으로서는 외부 요인에 따라 수익성이 크게 흔들리는 구조다.



매출 규모가 작을수록 환율 상승 시 환차손에도 민감해진다.



중소벤처기업연구원에 따르면 원·달러 환율이 1% 오르면 중소기업 환차손은 약 0.36% 증가한다.



한 중소기업 관계자는 “자칫 수출 경쟁력이 떨어질까 봐 늘어난 원가 부담을 판매 가격에 얹을 수도 없다 보니 이윤은커녕 적자 폭만 커지는 것이 현실”이라고 말했다.



식품업계도 속앓이를 하고 있다. 옥수수와 소맥(밀), 소맥분(밀가루), 원당, 대두 등 주요 원료 대부분을 수입에 의존하다 보니 원·달러 환율과 유가 상승은 곧 비용 증가로 이어진다.



하지만 이재명 정부가 최근 담합·독과점 단속 등을 통해 생필품 가격 인상 요인을 차단하고 물가 안정을 꾀하고 있는 만큼 가격을 올릴 수도 없는 상황이다.



식품업계 관계자는 “경영 어려움이 가중되는 상황이지만 당장 다른 대안이 없다. 유가와 환율 상황을 예의주시할 뿐”이라며 “다만 물류 이송 예정이던 선박 취소 등 비상상황이 왔을 때 신속하게 대응하기 위한 대책을 마련 중”이라고 말했다.

