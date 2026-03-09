롯데온, 반려로봇 12종 온라인 판매

중 휴머노이드 ‘G1’ 3100만원…대화·바둑 대국·로봇개 등 구비

롯데쇼핑 e커머스 플랫폼인 롯데온은 테크 라이프스타일 전문점 ‘게이즈샵’이 공식 입점해, 휴머노이드를 포함한 로봇 12종 판매를 시작한다고 9일 밝혔다. 국내 e커머스가 로봇 판매에 본격 나선 것은 이번이 처음이다.



게이즈샵의 대표 상품은 중국 로봇기업 유니트리의 휴머노이드 ‘G1’이다. 올해 초 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회 ‘CES 2026’에서 복싱 경기를 펼쳐 화제가 된 로봇으로, 판매 가격은 3100만원이다.



일명 로봇개로 불리는 사족보행 로봇 ‘GO2 AIR’와 ‘GO2 PRO’도 선보인다. 두 로봇은 계단 오르기와 장애물 회피는 물론 점프, 악수, 음성 명령 수행 등 다양한 기능을 갖췄다.



교육형 로봇도 판매된다. 실시간 바둑 대결이 가능한 ‘센스로봇GO’는 로봇 팔이 바둑돌을 놓는 생생한 대국 환경을 구현하는데, 23단계 기력 설정으로 초보부터 고수까지 맞춤형 대국을 할 수 있다.



롯데온은 사람과 소통할 수 있는 반려로봇 루나 2세대 ‘스마트 펫’을 비롯해 펫캠으로 활용할 수 있는 에나봇 롤라 미니와 롤라펫팔, AIR2 플러스, 이보 SE 등도 판매한다. 이번에 내놓은 로봇은 대부분 중국 제품이다.



게이즈샵 입점은 최근 로봇청소기와 서빙로봇 등 로봇 기술이 일상으로 빠르게 확산하는 가운데 소비자가 온라인에서 다양한 로봇 제품을 직접 비교·구매할 수 있도록 한 것이라고 롯데온은 설명했다. 조하나 롯데온 디지털가전팀장은 “앞으로도 프리미엄 테크 상품을 신뢰도 높은 공식 셀러를 통해 선보여 디지털 가전 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.

