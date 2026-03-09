AI 알파고와 ‘대결’ 이세돌, 이번엔 ‘협업’

10년 전 대국 장소에서 ‘에이전틱 AI 상용화 캠페인’ 참여

AI에 원하는 콘셉트 등 주문하자

20분 만에 바둑 프로그램 완성

이 9단, 자신이 만든 AI 와 대국

“10년 전 알파고 수준 넘어섰지만

인간의 바둑 복잡, AI는 AI일 뿐”

“10년 전 이 자리에서 인공지능(AI)과 대결을 했는데 오늘은 제가 AI와 함께 무언가를 만들게 됐네요.”



바둑기사 이세돌 9단이 화면 속 바둑판을 바라보며 말했다. 모니터 가득 띄워진 것은 그가 AI 에이전트와 음성으로 실시간 대화를 하며 20분 만에 ‘뚝딱’ 만들어낸 AI 바둑게임 프로그램이다.



이 9단은 바둑 AI 알파고와의 ‘세기의 대국’ 10주년을 맞은 9일 다시 한번 AI 앞에 섰다. 10년 전 그날 그 장소, 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 열린 ‘에이전틱 AI 상용화 글로벌 캠페인’에 참여하기 위해서다.



2021년 설립된 AI 운영체제(OS) 솔루션 기업 인핸스가 주최하고 앤트로픽과 엔비디아, 마이크로소프트가 후원한 이날 행사에서 이 9단은 AI와의 ‘대결’이 아닌 ‘협업’ 과정을 시연했다.



이 9단이 ‘유아’라고 이름 붙인 AI 에이전트에게 원하는 바둑 프로그램의 구성과 콘셉트, 디자인 방향을 주문하자, 에이전트는 간단한 자료 조사를 거친 뒤 코딩·디자인 등에 특화된 AI 모델에게 일감을 나눠줬다. 초보용(9×9)과 일반용(19×19)으로 구분된 바둑 프로그램이 완성되기까지 채 30분이 걸리지 않았다.



바둑 프로그램과 간단한 대국을 펼친 이 9단은 “그 당시 알파고의 수준은 넘어섰다. 사람이 이기기 힘든 수준”이라며 “(코딩 관련 배경지식이 없는) 개인도 이렇게 쉽게 프로그램을 만들 수 있다면 엄청난 변화가 일어날 것 같다”고 했다.



유아는 장고하는 이 9단에게 “잘하고 있으니 용기 있게 두라”고 독려하거나, 그룹 오마이걸의 팬인 그를 위해 앨범을 검색·결제해 선물하는 모습을 보이며 좌중에 웃음을 안겼다. 유아는 이세돌의 ‘최애’ 오마이걸 멤버 이름이기도 하다.



알파고와의 대국 후 10년간 바둑계는 격변의 시간을 보냈다. 인간 기사가 AI를 이길 수 없다는 데 이의를 제기하는 사람은 이제 없다. 프로기사조차 AI 도움을 받아 훈련하고, 해설 역시 마찬가지다. 이 9단도 2019년 은퇴 선언의 배경에 알파고와의 대국이 있었다고 밝혔다. 하지만 이 9단은 ‘인간의 바둑’을 말했다.



“AI가 바둑을 잘 두는 건 더 이상 대단한 기술이 아니죠. 그런데 우리가 두는 한 수 한 수엔 기술만 들어가지 않아요. 대국 상대와의 관계, 기억, 감정이 모두 들어갑니다. 그것만으로 인간의 바둑은 계속해서 나아갈 수 있어요. AI는 AI일 뿐입니다.”



이 9단은 AI와의 미래를 낙관했다. 그는 “AI와 협업하면 인간이 그동안 풀지 못한 난제도 쉽게 풀 수 있다고 본다”며 “AI로 인해 일자리가 사라진다고 하지만 오히려 새롭게 생겨나는 일이 더 많을 것”이라고 전망했다.



2019년 프로바둑계를 떠난 이 9단은 지난해부터 울산과학기술원(UNIST) 기계공학과 특임교수로 임용돼 AI와 바둑을 융합한 연구 및 활동을 하고 있다. 지난해 공개된 넷플릭스 예능 프로그램 <데블스 플랜 2>에 출연해 활약하기도 했다.

