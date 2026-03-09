“농협중앙회 비위 특감서 포착” 정부, 경찰에 14건 수사 의뢰

강호동 회장과 주요 임원들

공금 유용 및 금품 수수 혐의

특혜 대출·방만 경영도 확인

“내부 통제장치 작동 안 해”

정부가 강호동 농협중앙회장(사진) 및 주요 임원들의 공금 유용 및 금품 수수 등 비위 혐의를 포착해 경찰에 수사를 의뢰했다. 임직원 재직 법인에 대한 특혜성 대출과 방만 경영 실태도 확인됐다. 정부는 중앙회 내 통제장치가 제대로 작동하지 않았다고 보고 총체적 제도 개혁에 나설 방침이다.



정부는 9일 정부서울청사에서 브리핑을 열고 농협 정부합동 특별감사 결과를 발표했다. 정부는 지난 1월 국무조정실·농림축산식품부 등을 중심으로 특별감사반을 꾸려 특별감사를 진행했다.



정부 특별감사 결과를 보면, 강 회장과 핵심 간부들은 농협 공금을 빼돌려 사적으로 유용했다는 혐의를 받는다. 정부 조사 결과, 강 회장은 주요 간부를 통해 중앙회장 선거에 도움을 준 조합장·임직원 등에게 2024년과 지난해에 걸쳐 4억9000만원 상당의 답례품을 제공했다.



강 회장은 지난해 2월 취임 1주년 기념으로 10돈짜리 황금열쇠를 한 지역조합운영위원회로부터 받아 청탁금지법을 위반했다는 의혹도 있다. 강 회장은 현재 1억원대 금품 수수 의혹으로 경찰 수사를 받고 있다. 강 회장은 또한 지난 5년간 포상금 75억원을 객관적 성과 평가 없이 특정 회원조합 및 부서에 몰아줬다는 혐의도 받았다.



농협 주요 간부들의 비위 행위도 적발됐다. 한 간부는 재단사업비 등으로 개인 사택 가구류나 사치품을 구매하는 데 썼다는 의혹을 받는다. 다른 간부는 중앙회장의 선거 비위 관련 의혹 기사를 무마하기 위해 한 신문사에 1억원의 홍보비를 집행한 혐의를 받고 있다.



위법 소지가 큰 특혜성 대출·수의계약도 다수 적발됐다. 중앙회는 2022년 냉동식품 제조 신설법인에 대해 145억원의 신용대출을 부적정하게 취급했다가 지난해부터 부실이 발생했다. 또 중앙회 등은 퇴직 임원이 재취업한 업체에 수백억원의 대출을 해줬으나 현재 회수 가능성이 불분명한 상태다. 사내 전용 온라인숍을 통해 수의계약 금지 규정을 우회한 관행도 확인됐다.



농협 비상임이사에게 연봉과 별도로 5000만~6000만원의 활동 수당을 지급하고, 임원에게 퇴직 시 1000만원의 공로금과 순금 10돈 등을 전별금 명목으로 제공하는 등 방만 경영 실태도 드러났다.



정부는 강 회장과 관련된 6건을 포함해 총 14건의 비위 행위에 대해 경찰에 수사 의뢰키로 했다. 지적 사항 96건에 대해서는 농협에 시정 조치 및 개선 방안 마련을 지시할 계획이다.



정부는 또 준법감시인과 감사위원회 등 통제조직이 농협 내부 인사 중심으로 구성돼 이런 비리를 사전에 예방할 수 없었다고 보고 제도 개선을 추진키로 했다. 김영수 국조실 국무1차장은 “농협 핵심 간부들의 위법과 전횡, 특혜성 대출·계약, 방만한 예산 집행이 광범위하게 발생하고 있으며 이는 작동하지 않는 내부 통제장치 및 금품에 취약한 선거제도와 무관하지 않음을 확인했다”고 말했다.



정부는 최근 출범한 농협개혁추진단에서 근본적인 농협 개혁 방안을 마련해 조속한 시일 내에 발표할 예정이다.

