최영승 한양대 로스쿨 겸임교수 법무보호복지공단 이사장 임명

최영승 한양대 법학전문대학원 겸임교수(사진)가 제17대 한국법무보호복지공단 이사장에 임명됐다.



최 신임 이사장은 진주 대아고, 경상대 행정학과를 졸업한 뒤 경희대 대학원 법학과 법학박사 과정을 수료했다. 2007년 참여연대 실행위원을 시작으로 대한법무사협회 협회장, 한국교정학회 부회장, 한국소년정책학회 부회장 등을 지냈다.