‘마약 중독’ 재발하는 이유 찾았다

카이스트 공동 연구진, 특정 신경세포 ‘회로 불균형’ 규명

마약 중독은 약물을 끊은 뒤 오랜 시간이 지나도 사소한 자극에 의해 재발할 위험이 높다. 그동안 마약 중독 재발은 충동을 조절하는 전전두엽 피질의 기능 저하 때문으로 알려져왔다. 그러나 전전두엽 피질 내부의 어떤 신경세포들이 어떤 방식으로 뇌 회로를 조절해 약물을 찾게 하는지에 대해서는 명확히 밝혀지지 않았다. 카이스트(KAIST) 연구진이 국제 공동 연구를 통해 마약 중독 재발의 원인이 단순한 뇌 기능 저하가 아니라 특정 신경세포 회로의 불균형에서 비롯된다는 사실을 밝혀냈다.



카이스트는 백세범 뇌인지과학과 석좌교수가 미국 캘리포니아 주립 샌디에이고대 임병국 교수 연구팀과의 공동 연구로 전전두엽 내 특정 억제성 신경세포가 코카인 중독 행동을 조절하는 핵심 원리를 규명했다고 9일 밝혔다. 연구 결과에 따르면 금단 이후 나타나는 마약 탐색 행동을 결정짓는 중요한 요소는 뇌에서 다른 신경세포의 활동을 억제해 신경 신호의 균형을 조절하는 ‘파발부민 양성(Parvalbumin-positive)’ 억제성 신경세포임이 확인됐다. 파발부민 양성 억제성 신경세포는 뇌의 흥분 신호를 조절하는 일종의 ‘브레이크 게이트(brake gate)’ 역할을 한다.



백 교수는 “중독 재발은 전전두엽 전체의 기능 저하 때문이 아니라 특정 신경세포인 파발부민 세포의 전전두엽과 보상 회로를 잇는 신경 경로 조절 여부에 따라 결정되는 현상임을 밝혀낸 것”이라며 “파발부민 세포가 중독 행동의 ‘게이트’ 역할을 한다는 발견은 향후 정밀 표적 치료 전략 개발에 중요한 단서가 될 것”이라고 말했다.

