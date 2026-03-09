오세훈, 국힘 ‘윤 어게인 반대’ 결의문에 “다행스러운 일···공천은 당과 의논”

오세훈 서울시장이 9일 국민의힘 의원총회에서 ‘윤 어게인’ 반대 결의문이 채택된 것에 대해 “감사하고 다행스러운 일”이라며 긍정 평가했다.

오 시장은 이날 저녁 서울 중구의 한 식당에서 국민의힘 소속 서울 자치구 구청장, 서울시의회 의원들과 만난 후 취재진에 이같이 밝혔다.

오 시장은 당 지도부를 향해 윤석열 전 대통령 및 계엄과의 단절을 촉구하며 여러 차례 노선 변경을 요구해왔다. 또 장동혁 대표 등 지도부가 별다른 입장을 내지 않자 국민의힘 지방선거 후보 신청 마감일인 지난 8일 신청을 하지 않는 강수를 뒀다.

오 시장은 앞서 이날 국민의힘 긴급의원총회를 앞두고 “(저는) 입장을 냈으나 조용히 당에서, 의원총회에서 어떤 논의가 이뤄지고 결정되는지를 기도하는 심정으로 기다려야 한다고 생각한다”고 말한 바 있다.

오 시장은 “수도권에서 도저히 선거를 치르기가 어려울 정도로 민심이 우리 당에는 적대적이었다”며 “아시다시피 계엄을 둘러싼 우리 당의 명확한 입장 표명, 그리고 ‘절윤’(윤석열 전 대통령과의 절연)을 실천으로 옮기지 않는 당 지도부의 노선 때문에 많은 국민이 우리 당의 진로에 대해 걱정하시고 지지를 철회하는 일들이 생겨 안타까웠다”고 말했다.

그는 이어 의원총회 결과에 대해 “그런 마음을 담아서 이번에 마지막으로 공천 신청 전에 당의 입장이 정리될 것을 간절하게 바랐다”며 “그 바람이 오늘 의원총회의 결의문 채택으로 이어져서 참으로 감사하고 다행스러운 일”이라고 덧붙였다.

오 시장은 그러면서 “이제 비로소 저희 당 입장에서는 선거를 치를 수 있는 최소한의 발판이 마련된 셈”이라며 “드디어 이제 변화가 시작됐다. 결의문이 선언문에 그치지 않고 하나하나 실천이 돼서 다시 우리 당이 국민의 신뢰와 사랑을 회복할 수 있는 단계까지 나아갈 수 있도록 최선의 노력을 다할 것”이라고 강조했다.

오 시장은 향후 공천 신청 계획에 대한 질문에는 “당이 앞으로 (공천 신청) 일정을 어떻게 잡을지 알 수가 없다”며 “당과 의논해가면서, 그리고 오늘 결의문이 어떤 방법을 통해서 실천되어 나가는지를 지켜보면서 당과 소통하면서 또 의논해가면서 결정할 문제”라고 답했다.