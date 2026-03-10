창간 80주년 경향신문

G7 ‘비축유 방출’ 시사에 유가 상승폭 축소…원·달러 환율 1470원대 하락

경향신문

원·달러 환율이 야간 거래에서 급락하며 1470원 초반대로 후퇴했다.

이들은 회의 후 공동 성명을 통해 "에너지 시장 상황과 변화를 자세히 주시하고 있다"며 "비축유 방출을 포함해 필요한 조치를 취할 준비가 돼 있다"고 밝혔다.

회의에 참석한 국제에너지기구도 성명을 내고 비상 석유 비축분의 시장 공급을 포함한 모든 대응 방안을 논의했다고 전했다.

G7 '비축유 방출' 시사에 유가 상승폭 축소…원·달러 환율 1470원대 하락

입력 2026.03.10 07:10

  • 박상영 기자

지난 2월 4일 서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 달러화를 정리하고 있다. 성동훈 기자

지난 2월 4일 서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 달러화를 정리하고 있다. 성동훈 기자

원·달러 환율이 야간 거래에서 급락하며 1470원 초반대로 후퇴했다. 배럴당 100달러를 웃돌던 국제유가가 주요국 간 공조 움직임 속에 상승 폭을 크게 줄이면서 원화 강세 흐름이 나타난 영향이다.

10일(한국시간) 새벽 2시 원·달러 환율은 전장 서울 외환시장 종가보다 2.70원 내린 1473.70원에 거래를 마쳤다. 이는 같은 날 주간 거래 종가(1495.50원)와 비교하면 21.80원 급락한 수준이다.

주요 7개국(G7) 재무장관들은 이날 의장국 프랑스 주도로 화상회의를 열고 최근 유가 급등에 대한 대응 방안을 논의했다.

이들은 회의 후 공동 성명을 통해 “에너지 시장 상황과 변화를 자세히 주시하고 있다”며 “비축유 방출을 포함해 필요한 조치를 취할 준비가 돼 있다”고 밝혔다. 회의에 참석한 국제에너지기구(IEA)도 성명을 내고 비상 석유 비축분의 시장 공급을 포함한 모든 대응 방안을 논의했다고 전했다.

한때 배럴당 120달러에 육박했던 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 뉴욕 거래에서 배럴당 94~95달러 수준까지 하락하며 상승 폭이 4%대로 줄었다.

유가 상승세가 둔화하자 미 국채금리와 달러도 내림세로 돌아섰다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스(DXY)는 한때 99선을 소폭 밑돌았다.

다만 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화할 경우 주요국의 비축유 방출 효과가 제한적일 수 있다는 지적도 나온다. 지오반니 스타우노보 UBS 애널리스트는 “전략적 석유 비축량 활용 등 대안은 제한적”이라며 “해협이 장기간 폐쇄될 경우 발생할 수 있는 공급 차질 규모에 비하면 새 발의 피에 불과하다”라고 말했다.

