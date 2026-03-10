G7 ‘비축유 방출’ 시사에 유가 상승폭 축소…원·달러 환율 1470원대 하락

원·달러 환율이 야간 거래에서 급락하며 1470원 초반대로 후퇴했다. 배럴당 100달러를 웃돌던 국제유가가 주요국 간 공조 움직임 속에 상승 폭을 크게 줄이면서 원화 강세 흐름이 나타난 영향이다.

10일(한국시간) 새벽 2시 원·달러 환율은 전장 서울 외환시장 종가보다 2.70원 내린 1473.70원에 거래를 마쳤다. 이는 같은 날 주간 거래 종가(1495.50원)와 비교하면 21.80원 급락한 수준이다.

주요 7개국(G7) 재무장관들은 이날 의장국 프랑스 주도로 화상회의를 열고 최근 유가 급등에 대한 대응 방안을 논의했다.

이들은 회의 후 공동 성명을 통해 “에너지 시장 상황과 변화를 자세히 주시하고 있다”며 “비축유 방출을 포함해 필요한 조치를 취할 준비가 돼 있다”고 밝혔다. 회의에 참석한 국제에너지기구(IEA)도 성명을 내고 비상 석유 비축분의 시장 공급을 포함한 모든 대응 방안을 논의했다고 전했다.

한때 배럴당 120달러에 육박했던 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 뉴욕 거래에서 배럴당 94~95달러 수준까지 하락하며 상승 폭이 4%대로 줄었다.

유가 상승세가 둔화하자 미 국채금리와 달러도 내림세로 돌아섰다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스(DXY)는 한때 99선을 소폭 밑돌았다.

다만 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화할 경우 주요국의 비축유 방출 효과가 제한적일 수 있다는 지적도 나온다. 지오반니 스타우노보 UBS 애널리스트는 “전략적 석유 비축량 활용 등 대안은 제한적”이라며 “해협이 장기간 폐쇄될 경우 발생할 수 있는 공급 차질 규모에 비하면 새 발의 피에 불과하다”라고 말했다.